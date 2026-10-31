Saibari menjadi pemain pertama yang mengalami cedera. Pada menit ke-24, ia mendapat peluang mencetak gol terbaik dalam pertandingan hingga saat itu. Setelah menerima umpan terobosan apik dari Konrad Laimer, pemain Maroko itu berlari sendirian ke arah kiper Dortmund, Gregor Kobel. Namun, sentuhannya membuat bola bergulir sedikit terlalu jauh sehingga Kobel sempat keluar tepat waktu untuk menghalaunya. Dalam perebutan bola berikutnya, kepala kiper asal Swiss itu membentur lutut Saibari. Pergelangan kaki sang pemain serang juga terjepit dalam benturan tersebut.

Kobel berhasil mengatasi situasi itu, tetapi Saibari tetap terbaring di lapangan dengan wajah meringis kesakitan dan harus mendapat perawatan. "Sepertinya ini lebih serius," kata pakar Sky, Lothar Matthäus. Tak lama kemudian, Saibari memang harus berhenti bermain. Nathaniel Brown masuk menggantikannya.

Hanya beberapa menit kemudian, Bayern kembali mendapat pukulan: Serge Gnabry tiba-tiba merasakan sakit pada kaki kirinya. Awalnya, tidak terlihat bagaimana cedera itu terjadi. Setelah mendapat perawatan, pemain serang tersebut juga harus diganti pada menit ke-31. Josip Stanisic masuk menggantikannya. Pada awal babak kedua, komentator Sky Wolff Fuss, mengutip informasi yang diteruskan kepadanya, menyebut Saibari mengalami "masalah pada pergelangan kaki" dan Gnabry mengalami "cedera pada bagian belakang paha kanan".

Nyaris ada pemain ketiga yang cedera. Saat gol yang sempat dianggap membawa BVB unggul, lutut Carney Chukwuemeka mengenai wajah kiper Bayern, Jonas Urbig. Pemain berusia 23 tahun itu harus mendapat perawatan, tetapi, tidak seperti kedua rekan setimnya, ia bisa melanjutkan pertandingan. Setelah peninjauan VAR, wasit Tobias Stieler menganulir gol Jobe Bellingham karena Chukwuemeka berada dalam posisi offside. Pada babak kedua, Michael Olise akhirnya juga harus meninggalkan lapangan karena mengalami cedera. Pemain Prancis itu mulai terpincang-pincang setelah cedera tanpa kontak dengan pemain lain, lalu memberi isyarat kepada bangku cadangan Bayern bahwa ia harus diganti. Lennart Karl masuk menggantikannya pada menit ke-84.

Di sisi lain, Bayern sempat bersorak pada menit ke-38: Konrad Laimer membawa sang juara bertahan unggul. Setelah umpan Felix Nmecha meleset, Bayern dengan cepat melancarkan serangan balik. Michael Olise membawa bola ke depan dan mengumpankannya kepada Laimer, yang berlari cepat ke arah gawang Dortmund. Tembakan pertamanya masih bisa ditepis Kobel, tetapi kiper asal Swiss itu tak berdaya menghadapi bola rebound. Bayern pun memasuki jeda babak pertama dengan keunggulan 1-0. Serhou Guirassy menyamakan kedudukan untuk BVB pada menit ke-60, sebelum Dayot Upamecano membawa Bayern kembali unggul 2-1 pada menit ke-66.