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CEO Bayern Munich Jan-Christian Dreesen berupaya meredakan ketegangan di Allianz Arena setelah Joshua Kimmich melontarkan kritik keras. Sang gelandang secara terbuka mengecam petinggi klub atas perlakuan mereka terhadap Jamal Musiala seusai malam yang mengecewakan di kompetisi Eropa.

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Ketegangan internal di Allianz Arena

Suasana di Bayern Munich memburuk menyusul serangkaian perbedaan pendapat yang mencuat ke publik antara petinggi klub dan para pemain paling berpengaruhnya. Dreesen kini turun tangan untuk merespons keresahan yang meningkat setelah Kimmich melontarkan kritik tajam terhadap cara jajaran petinggi menangani situasi Musiala . Ketegangan ini muncul pada masa sulit bagi raksasa Bavaria tersebut, yang berupaya menjaga stabilitas di tengah meningkatnya tekanan dari luar.

Berbicara kepada surat kabar Abendzeitung, Dreesen menegaskan bahwa ia ingin pembahasan ini tidak lagi berlangsung di depan publik. Sang CEO ingin memastikan urusan internal klub tetap ditangani secara tertutup, terutama mengingat sensitifnya persoalan yang dibahas. “Saya hanya ingin mengulangi apa yang sudah saya katakan di tempat lain. Kami harus fokus menangani persoalan ini, bukan sekadar membicarakannya. Kami ingin menyelesaikannya secara internal,” kata Dreesen kepada media tersebut, mengisyaratkan keinginannya agar persoalan ini tidak lagi dibahas di depan publik.

Kimmich membela rekan setimnya

Pernyataan terbaru dari tokoh Bayern Munich, Uli Hoeness dan Karl-Heinz Rummenigge, memicu kontroversi. Keduanya meragukan kemampuan Musiala untuk kembali ke level sebelumnya setelah mengalami kondisi neurologis, sekaligus mempertanyakan gaji pemain timnas Jerman tersebut. Pemain berusia 23 tahun itu kemudian mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk rekan setimnya, Kimmich, yang menyampaikan pembelaan penuh emosi setelah Bayern kalah 2-1 dari LOSC Lille di Liga Champions pada Rabu.

“Secara umum, situasi ini harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Saya sepenuhnya memahami bahwa ini juga bukan situasi yang mudah bagi klub,” kata Kimmich di area wawancara.

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Komunikasi yang bermasalah

Inti kekecewaan Kimmich adalah anggapan bahwa pemain yang bersangkutan tidak mendapat perlindungan. Musiala menjalani musim 2026/27 yang sulit. Gelandang berusia 23 tahun itu dua kali pingsan dalam pertandingan pramusim pada Agustus sebelum mengungkapkan bahwa ia didiagnosis mengalami kondisi neurologis yang dapat diobati dan menyebabkan “kejang absans” singkat. Meski dokter memastikan kondisi tersebut tidak menimbulkan risiko jangka panjang bagi kariernya, Kimmich menilai bahwa sejarah Bayern Munich yang lebih besar daripada individu mana pun tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan seorang pemain menjadi sorotan publik saat berada dalam masa serentan itu.

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“Yang tidak saya pahami adalah cara persoalan ini dikomunikasikan kepada publik. Jangan sampai seorang pemain harus menanggung dampak terberatnya. Tentu saja klub selalu menjadi yang utama dan lebih besar daripada kami sebagai pemain, tetapi klub tidak lebih besar daripada seseorang sebagai manusia. Dan itu sama sekali tidak dapat diterima. Itu juga bukan cara Bayern. Terutama pada saat seperti ini, ketika saya sering menekankan betapa istimewanya klub ini,” tambah Kimmich saat berbicara dengan penuh emosi kepada media.

Menuntut kembalinya persatuan

Kimmich juga mengenang pengalamannya sendiri di klub untuk menjelaskan mengapa perkembangan terbaru ini terasa begitu asing baginya. Bayern Munich saat ini berada di peringkat kedua Bundesliga, hanya terpaut dua poin dari pemuncak klasemen Borussia Dortmund. Bayern juga menempati posisi ke-15 klasemen Liga Champions, tertinggal dua poin dari peringkat kedelapan, yang merupakan posisi terakhir untuk lolos otomatis ke babak 16 besar.

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“Bahkan dalam situasi saya sendiri, klub ini terasa sangat istimewa . Anda benar-benar bisa merasakan bahwa kebersamaan itu dijalankan. Apa yang terjadi sekarang sama sekali tidak boleh terjadi dengan cara seperti ini. Saya benar-benar tidak bisa memahaminya,” pungkas Kimmich.