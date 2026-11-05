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Europa League
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Bayer Leverkusen vs. Marseille: Siapa yang menayangkan pertandingan hari ini secara langsung di TV dan live streaming?

Bayer Leverkusen vs Marseille
Bayer Leverkusen
Marseille
Europa League

Bayer Leverkusen menghadapi Marseille di Liga Europa. Namun, siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming hari ini?

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Liga Europa di televisi

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Waktu kick-off

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Europa League - Pekan 4
BayArena

Bayer Leverkusen vs. Marseille hari ini: Siapa yang menayangkan secara langsung di TV dan streaming?

Pertandingan Liga Europa antara Bayer Leverkusen dan Marseille disiarkan langsung di Jerman melalui RTL dan RTL+. Seluruh informasi siaran tercantum di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Bayer Leverkusen dan Marseille?

Bayer Leverkusen datang ke pertandingan ini dengan catatan beragam: Werkself meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Yang terbaru, mereka kalah 2-4 dari VfB Stuttgart di Bundesliga. Hasil positif yang menonjol adalah kemenangan 5-2 atas Nürnberg di DFB-Pokal. Secara keseluruhan, Leverkusen mencetak 12 gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima pertandingan tersebut.

Marseille tampil dalam performa bagus dan memenangi tiga dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Toulouse di Ligue 1. Sebelumnya, OM mengalahkan Le Havre 4-3. Kemunduran hanya terjadi di Liga Europa: kekalahan 0-1 dari Olympiakos dan kebobolan satu gol dengan skor 1-0 saat melawan Sturm Graz. Secara keseluruhan, Marseille mencetak 12 gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan terakhir.

B04

B04 - Performa

SCF
M2-1
OFI
M0-2
TSG
K3-0
FCN
M5-2
VFB
K2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
OM

OM - Performa

OLY
K0-1
SCO
M2-5
SGR
K1-0
LEH
M4-3
TFC
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Bayer Leverkusen vs Marseille

Manajer

  • C. Martinez

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Performa

B04

B04 - Performa

SCF
M2-1
OFI
M0-2
TSG
K3-0
FCN
M5-2
VFB
K2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
OM

OM - Performa

OLY
K0-1
SCO
M2-5
SGR
K1-0
LEH
M4-3
TFC
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Rekor pertemuan

Head to Head

Bayer LeverkusenSeriMarseille
1
0
1
Club Friendlies
Marseille badge
Marseille
OM
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FT
Club Friendlies
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Marseille badge
Marseille
OM
4
FT
3Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/2

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
M
M
M
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
M
M
M
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
K
M
M
12
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
13
LyonLyonOL
320156-16
K
M
M
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
M
S
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
S
K
M
16
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
311153+24
K
S
M
17
LevskiLevskiLES
31113304
M
S
K
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
M
S
K
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
S
K
M
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
M
K
K
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
M
K
K
24
AC MilanAC MilanMIL
310245-13
K
M
K
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
K
M
K
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
K
S
K
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
K
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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