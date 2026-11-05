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Liga Europa di televisi

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 15.00 BayArena

Bayer Leverkusen vs. Marseille hari ini: Siapa yang menayangkan secara langsung di TV dan streaming?

Pertandingan Liga Europa antara Bayer Leverkusen dan Marseille disiarkan langsung di Jerman melalui RTL dan RTL+. Seluruh informasi siaran tercantum di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Bayer Leverkusen dan Marseille?

Bayer Leverkusen datang ke pertandingan ini dengan catatan beragam: Werkself meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Yang terbaru, mereka kalah 2-4 dari VfB Stuttgart di Bundesliga. Hasil positif yang menonjol adalah kemenangan 5-2 atas Nürnberg di DFB-Pokal. Secara keseluruhan, Leverkusen mencetak 12 gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima pertandingan tersebut.

Marseille tampil dalam performa bagus dan memenangi tiga dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Toulouse di Ligue 1. Sebelumnya, OM mengalahkan Le Havre 4-3. Kemunduran hanya terjadi di Liga Europa: kekalahan 0-1 dari Olympiakos dan kebobolan satu gol dengan skor 1-0 saat melawan Sturm Graz. Secara keseluruhan, Marseille mencetak 12 gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan terakhir.

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Susunan pemain

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Performa

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Rekor pertemuan

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Klasemen