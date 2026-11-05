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Bayer Leverkusen vs Marseille: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 15.00 BayArena

Pertandingan antara Bayer Leverkusen dan Marseille dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Bayer Leverkusen vs Marseille hari ini: Siapa yang menyiarkan langsung di TV dan layanan streaming?

Pertandingan Liga Europa antara Bayer Leverkusen dan Marseille disiarkan langsung di Jerman melalui RTL dan RTL+. Seluruh informasi siaran tercantum di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Bayer Leverkusen dan Marseille?

Bayer Leverkusen memasuki pertandingan ini dengan catatan yang beragam: Werkself meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Yang terbaru, mereka kalah 2-4 dari VfB Stuttgart di Bundesliga. Kemenangan 5-2 atas Nürnberg di DFB-Pokal menjadi hasil yang menonjol. Secara keseluruhan, Leverkusen mencetak 12 gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima pertandingan tersebut.

Marseille sedang dalam performa bagus dan memenangi tiga dari lima laga kompetitif terakhir. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 atas Toulouse di Ligue 1. Sebelumnya, OM mengalahkan Le Havre 4-3. Kemunduran hanya terjadi di Liga Europa: kekalahan 0-1 dari Olympiakos dan kebobolan gol 1-0 saat melawan Sturm Graz. Secara keseluruhan, Marseille mencetak 12 gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan terakhir.

Bayer Leverkusen vs Marseille: Susunan pemain

Bayer Leverkusen vs Marseille: Performa

Bayer Leverkusen vs Marseille: Rekor pertemuan

Bayer Leverkusen vs Marseille: Klasemen