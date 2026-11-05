Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Europa League
team-logoBayer Leverkusen
BayArena
team-logoMarseille
Tonton di sini! VidioTonton di sini! beIN SPORTS CONNECT
Didukung oleh

Bayer Leverkusen vs. Marseille hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan secara langsung di TV dan lewat live streaming?

Bayer Leverkusen vs Marseille
Bayer Leverkusen
Marseille
Europa League

Bayer Leverkusen menghadapi Marseille di Liga Europa. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di TV dan melalui live streaming hari ini?

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih tinggi, atau mengaksesnya dari wilayah lain di dunia yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan pribadi virtual (VPN) sangat berguna.

NordVPN

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda

Nonton bola di mana saja
  • Dapatkan VPN yang andal. Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).
  • Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.
  • Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).
  • Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga yang memegang hak siar.
  • Daftar & temukan siarannya. Buat akun atau masuk ke akun Anda di layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

Liga Europa di televisi

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Waktu kick-off

crest
Europa League - Pekan 4
BayArena

Bayer Leverkusen vs. Marseille live hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan melalui streaming langsung?

Pertandingan Liga Europa antara Bayer Leverkusen dan Marseille disiarkan langsung di Jerman melalui RTL dan RTL+. Seluruh informasi mengenai tayangannya tercantum di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Bayer Leverkusen dan Marseille?

Bayer Leverkusen menghadapi pertandingan ini dengan catatan beragam: Werkself meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Teranyar, mereka kalah 2-4 dari VfB Stuttgart di Bundesliga. Hasil yang menonjol adalah kemenangan 5-2 atas Nürnberg di DFB-Pokal. Secara keseluruhan, Leverkusen mencetak 12 gol dan kebobolan sepuluh kali dalam rentang lima pertandingan tersebut.

Marseille sedang dalam performa kuat dan memenangi tiga dari lima laga kompetitif terakhir. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan 2-0 atas Toulouse di Ligue 1. Sebelumnya, OM mengalahkan Le Havre 4-3. Kemunduran hanya terjadi di Liga Europa, yakni kekalahan 0-1 dari Olympiakos dan kebobolan gol 1-0 saat melawan Sturm Graz. Secara keseluruhan, Marseille mencetak 12 gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan terakhir.

B04

B04 - Performa

SCF
M2-1
OFI
M0-2
TSG
K3-0
FCN
M5-2
VFB
K2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
OM

OM - Performa

OLY
K0-1
SCO
M2-5
SGR
K1-0
LEH
M4-3
TFC
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Susunan pemain

Susunan Pemain Bayer Leverkusen vs Marseille

4-2-3-1
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Formasi
Marseille crest
Marseille
OM
4-3-3
M. FlekkenM. FlekkenE. TapsobaE. TapsobaM. GutierrezM. GutierrezF. MedinaF. MedinaJ. QuansahJ. QuansahR. AndrichR. AndrichI. MazaI. MazaL. VazquezL. VazquezA. GarciaA. GarciaJ. HofmannJ. HofmannP. SchickP. SchickJ. De LangeJ. De Langeteam-logoK. BezahafU. GarciaU. GarciaC. Egan-RileyC. Egan-RileyN. AguerdN. AguerdH. AbdelliH. AbdelliG. KondogbiaG. KondogbiaP. HoejbjergP. HoejbjergT. WeahT. WeahA. GouiriA. GouiriI. PaixaoI. Paixao
Marseille crest
Marseille
OM
4-2-3-1
Bayer Leverkusen

Susunan Pemain Utama

Marseille

Pemain Pengganti

Manajer

  • C. Martinez
  • B. Genesio

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Performa

B04

B04 - Performa

SCF
M2-1
OFI
M0-2
TSG
K3-0
FCN
M5-2
VFB
K2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
OM

OM - Performa

OLY
K0-1
SCO
M2-5
SGR
K1-0
LEH
M4-3
TFC
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Rekor pertemuan

Head to Head

Bayer LeverkusenSeriMarseille
1
0
1
Club Friendlies
Marseille badge
Marseille
OM
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FT
Club Friendlies
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Marseille badge
Marseille
OM
4
FT
3Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/2

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
FerencvarosFerencvarosFTC
4400113+812
M
M
M
M
2
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
4400102+812
M
M
M
M
3
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
10
LevskiLevskiLES
421143+17
M
M
S
K
11
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
421189-17
M
M
S
K
12
LyonLyonOL
421167-17
S
K
M
M
13
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
14
AnderlechtAnderlechtAND
420253+26
M
M
K
K
15
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
M
M
K
K
16
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
17
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
420267-16
K
K
M
M
18
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
S
M
S
K
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
K
S
K
M
20
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
411265+14
K
K
S
M
21
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
22
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
23
SalzburgSalzburgSAL
411237-44
K
S
K
M
24
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
25
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
26
AC MilanAC MilanMIL
410347-33
K
K
M
K
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
410347-33
K
K
M
K
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
410337-43
M
K
K
K
30
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
K
K
S
K
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google