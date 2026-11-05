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Liga Europa di televisi

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 15.00 BayArena

Bayer Leverkusen vs. Marseille live hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan melalui streaming langsung?

Pertandingan Liga Europa antara Bayer Leverkusen dan Marseille disiarkan langsung di Jerman melalui RTL dan RTL+. Seluruh informasi mengenai tayangannya tercantum di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Bayer Leverkusen dan Marseille?

Bayer Leverkusen menghadapi pertandingan ini dengan catatan beragam: Werkself meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Teranyar, mereka kalah 2-4 dari VfB Stuttgart di Bundesliga. Hasil yang menonjol adalah kemenangan 5-2 atas Nürnberg di DFB-Pokal. Secara keseluruhan, Leverkusen mencetak 12 gol dan kebobolan sepuluh kali dalam rentang lima pertandingan tersebut.

Marseille sedang dalam performa kuat dan memenangi tiga dari lima laga kompetitif terakhir. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan 2-0 atas Toulouse di Ligue 1. Sebelumnya, OM mengalahkan Le Havre 4-3. Kemunduran hanya terjadi di Liga Europa, yakni kekalahan 0-1 dari Olympiakos dan kebobolan gol 1-0 saat melawan Sturm Graz. Secara keseluruhan, Marseille mencetak 12 gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan terakhir.

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Susunan pemain

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Performa

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Rekor pertemuan

Bayer Leverkusen vs. Marseille: Klasemen