Bau busuk mengungkap rahasia... Kejutan di kamp Iran setelah ditemukannya mayat

Kamp tim nasional Iran di kota Tijuana, Meksiko, dilanda kekacauan setelah ditemukannya mayat di dalam mobil yang terparkir di dekat pusat latihan tim, beberapa hari menjelang dimulainya partisipasi mereka di Piala Dunia 2026.

Menurut laporan media lokal yang dikutip oleh surat kabar Spanyol "AS", pihak berwenang Meksiko menemukan mayat tersebut di dalam kendaraan yang telah terparkir selama beberapa hari di area parkir sebuah toko dekat Stadion "Caliente", tempat tim nasional Iran sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan tim nasional Selandia Baru di babak penyisihan grup.

Kejaksaan Agung di Kota Tijuana menjelaskan bahwa salah satu patroli keamanan menuju lokasi setelah menerima laporan mengenai bau busuk yang berasal dari mobil SUV Toyota berwarna abu-abu.

Pihak berwenang menambahkan dalam laporan awalnya bahwa petugas keamanan menemukan mayat seseorang yang terbungkus dalam kantong hitam di bagasi belakang mobil, dengan adanya tanda-tanda kekerasan pada jenazah, sementara pihak berwenang telah memulai penyelidikan untuk mengungkap detail insiden dan identitas korban.

Penyelidikan awal mengungkapkan bahwa mobil tersebut telah terparkir di lokasi tersebut sejak Rabu lalu, sebelum bau yang menyengat mengungkap kejadian tersebut.

Belum ada komentar resmi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Sepak Bola Iran atau staf teknis yang dipimpin oleh Amir Qalaat Noyi terkait insiden tersebut, yang memicu kontroversi dan kekhawatiran di sekitar tempat tinggal dan latihan tim nasional menjelang penampilan perdananya di turnamen dunia.

Timnas Iran bersiap untuk menjalani pertandingan pembuka di Piala Dunia melawan Selandia Baru pada Selasa dini hari mendatang, di tengah suasana yang tidak biasa akibat insiden ini yang mengguncang lingkungan kamp tim di Meksiko, sebelum kemudian menghadapi Belgia dan Mesir di Grup G.