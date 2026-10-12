"Saya masih ingin bermain sepakbola sesering mungkin karena itulah yang paling saya cintai," kata Ilkay Gündogan dalam pernyataan emosional yang ditujukan kepada para penggemar Manchester City pada September 2025 untuk menjelaskan kepindahannya ke Galatasaray Istanbul dengan status bebas transfer. Meski usianya tak lagi muda, ia merasa masih bugar dan "saya benar-benar yakin masih bisa bermain di level tinggi untuk tim Liga Champions." Pemain yang kini berusia 35 tahun itu juga bisa membela klub favoritnya sejak kecil, "di negara yang sangat berarti bagi saya". Penandatanganan kontrak itu turut dihiasi foto dirinya saat kecil mengenakan topi Gala, yang diunggahnya tak lama sebelumnya.

Namun, hampir tepat 13 bulan kemudian, impian Gündogan itu sirna. Menit bermain yang begitu penting baginya kini nyaris tidak ada. Ia hanya mencatatkan sebelas menit dalam dua pertandingan. Dalam enam laga Süper Lig terakhir secara beruntun, ia duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Tak mengherankan, rasa frustrasi kini lebih mendominasi ketimbang kebahagiaan mengenakan seragam klub yang dicintainya sejak kecil. Meski begitu, cukup mengejutkan ketika pemain senior yang biasanya tenang itu meluapkan kekesalannya di depan umum pada Sabtu.

Ketika ditanya apakah ia siap menghadapi mantan klubnya, FC Barcelona, di Liga Champions pada Selasa, Gündogan menjawab ketus setelah kembali menghabiskan 90 menit di bangku cadangan saat melawan Kasimpasa: "Saya kan tidak bermain, jadi mengapa saya harus siap?" Seperti diduga, pernyataan itu memicu kegaduhan besar di kalangan pers dan suporter Turki yang selalu emosional. Karena itu, pelatih Galatasaray Okan Buruk segera berusaha meredakan persoalan tersebut. "Menurut saya, pernyataan Ilkay disalahpahami. Dia mungkin sedikit tegang setelah pertandingan karena sudah melakukan pemanasan tetapi tidak dimainkan," katanya, menurut jurnalis Burhan Can Terzi. Ia menegaskan: "Saya tidak terlalu mempermasalahkannya karena Ilkay berlatih dengan baik dan menunggu kesempatan bermain."

Namun, persoalan itu agaknya belum selesai bagi Gündogan. Kepergiannya tampak semakin dekat. Meski demikian, tersingkirnya ia ke bangku cadangan juga bukan sesuatu yang datang tiba-tiba.

Ilkay Gündogan dikritik: Mengapa perannya sebagai penghangat bangku cadangan sudah bisa diperkirakan

Tak lama setelah kedatangannya disambut meriah oleh para pendukung yang bersemangat, sudah terlihat bahwa Gündogan tidak akan mudah mempertahankan tempatnya dalam jangka panjang di Bosporus. Gelandang yang pernah begitu dipuja Pep Guardiola berkat teknik dan kecerdasannya saat menguasai bola itu tampak kesulitan beradaptasi. Padahal, setelah kembali ke The Sky Blues seusai setahun bersama Barca, ia masih rutin bermain. Total ia mencatatkan 54 penampilan, termasuk 33 di Liga Primer dan sepuluh di Liga Champions. Pemain yang masih begitu aktif bermain tentu akan menjadi starter di kasta tertinggi Turki, yang kualitasnya jelas lebih rendah, bukan? Barangkali banyak orang berpikir demikian, dan tampaknya Gündogan juga, sebagaimana tersirat jelas dalam unggahan perpisahannya.

Anggapan itu segera terbukti keliru. Gündogan memang setidaknya masih rutin mendapat kesempatan, tetapi jauh dari status pemain inti yang tak tergantikan. Dalam 32 penampilan di liga dan Liga Champions, ia masuk sebagai pemain pengganti sebanyak dua belas kali dan ditarik keluar 15 kali. Kini, nomor punggungnya muncul di papan pergantian pemain berwarna neon saja sudah menjadi hal langka. Kritik di surat kabar, dari para pengamat, dan di media sosial, yang juga akrab bagi rekan setimnya Leroy Sane, masih sama seperti dulu: Gündogan dinilai terlalu lambat, terlalu sedikit memengaruhi permainan, dan memiliki kekurangan dalam kebugaran.

"Kekurangannya sudah diketahui selama dua setengah bulan, lalu İlkay dimainkan sebagai pengganti, padahal ia sama sekali tidak terlihat di lapangan. Beberapa orang di pusat latihan mengatakan ia tidak berlari cukup cepat," kata mantan pemain timnas Turki Nihat Kahveci, misalnya, setelah Gündogan tampil singkat selama lima menit pada laga pembuka Liga Champions melawan Sporting Lisbon beberapa pekan lalu. Istri Gündogan kemudian terlibat perdebatan di internet dengan para penggemar Cim Bom yang kecewa. Menanggapi sejumlah hinaan kasar terhadap suaminya di media sosial, ia menjawab dengan nada menantang: "Kalau kalian ingin tahu mengapa Ilkay tidak bermain, tanyakan kepada pelatih kalian, bukan kepada saya."

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Kontrak pemain bergaji tinggi akan habis: Ilkay Gündogan bantah rumor

Menurut kabar yang beredar, Gündogan dipastikan tidak akan memperpanjang kontraknya yang habis pada akhir musim. Surat kabar harian Turki Sabah bahkan melaporkan bahwa Gala ingin mendorong kepindahannya pada musim dingin. Demi menghapus gaji tahunannya yang dikabarkan mencapai 4,5 juta euro dari daftar pengeluaran saja, klub dari kota metropolitan Turki itu disebut ingin segera mengambil langkah tegas dan melepas sang pemain veteran. Buruk juga disebut tidak menunjukkan tanda-tanda akan memberinya peran lebih besar selama sisa musim.

Namun, Gündogan sendiri menegaskan kepada Mundo Deportivo bahwa ia tidak berpikir untuk pindah. "Rumor transfer itu tidak benar. Saya ingin tetap di sini setelah bursa transfer musim dingin dan memberikan segalanya untuk meraih satu gelar lagi bersama Galatasaray." Petunjuk lain bahwa kabar itu tidak benar: laporan tersebut tidak menyebutkan calon klub peminat.

Pada musim panas, mantan klubnya di Jerman yang punya ambisi bisa menjadi jalan keluar. Bukan BVB, melainkan klub divisi kedua 1. FC Nürnberg. Setelah awal musim yang gemilang dengan permainan menyerang yang mengesankan di bawah pelatih Miroslav Klose, serta berkat kebijakan transfer dan pembinaan pemain muda yang mengesankan, klub asal Franken itu berada di posisi kedua klasemen dengan 17 poin dari tujuh pertandingan.

Ilkay Gündogan: Kembali ke klub yang pernah dicintainya?

Gündogan memulai karier profesionalnya bersama Nürnberg pada 2009, dan rumor tentang kemungkinan ia kembali telah beredar selama bertahun-tahun. Salah satu sebabnya, ia berulang kali secara terbuka mengungkapkan ketertarikan untuk kembali. "Tentu saya bisa membayangkan kembali. Dalam peran apa pun. Entah satu atau dua tahun lagi sebagai pemain, atau mungkin sebagai pengurus klub, pelatih, saya tidak tahu. Semuanya mungkin," kata Gündogan dalam wawancara dengan Sky pada Juli.

Syarat bagi kepulangan sang pemain, yang akan membuat para pencinta kisah romantis sepakbola dan terutama pendukung FCN berdebar, agaknya adalah promosi ke Bundesliga. Kepulangan pada musim dingin pun sejak awal tidak mungkin terjadi karena kendala finansial, kecuali Galatasaray di luar dugaan mengakhiri kontrak Gündogan. Peminjaman juga bukan solusi sementara. Statuta FIFA menyatakan bahwa saat masa peminjaman berakhir, seorang pemain profesional harus masih memiliki kontrak setidaknya satu tahun dengan klub asalnya, atau opsi perpanjangan yang setara, agar ia tidak dapat disingkirkan dan kemudian menjadi tanpa klub.

Jika Gündogan benar-benar bersedia menerima keadaan dan bertahan dengan situasinya selama setengah tahun lagi, ia bisa bergabung dengan Nürnberg pada musim panas dengan status bebas transfer. Di klub yang pernah dicintainya itu, ia akhirnya dapat kembali melakukan hal yang paling dicintainya: bermain sepakbola.

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Klub-klub Ilkay Gündogan sepanjang karier profesionalnya