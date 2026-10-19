Barcola kejutkan Liverpool dengan pengakuan mengejutkan soal Paris

Jauh dari Paris Saint-Germain, Bradley Barcola tampak seperti "ikan" yang terlepas dari air. Sebab level yang ditampilkan penyerang asal Prancis itu bersama Liverpool jauh lebih tidak efektif dan tidak berbahaya dibandingkan saat dia tampil bersama klub Prancis tersebut.

Barcola bergabung ke skuad Liverpool dari Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas lalu dengan nilai 125 juta euro, namun sampai saat ini dia belum mampu beradaptasi dengan Liverpool.

Barcola, yang dikenal dengan kecepatan, kemampuan mengolah bola, pergerakan tanpa henti, serta keserbagunaan perannya, seharusnya menghadirkan revolusi di lini serang Liverpool, tetapi hal itu belum terjadi hingga sekarang.

Barcola belakangan menemukan pelepasan setelah mencetak hat-trick di Liga Champions Eropa melawan LASK, sekaligus mencatatkan gol-gol pertamanya dengan seragam Liverpool. Namun dia belum mampu memindahkan ketajaman itu ke Liga Primer Inggris, di mana dia menghadapi kesulitan yang jelas.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Bradley Barcola dalam program Telefoot, di mana dia berkata, "Saya masih mencoba beradaptasi, karena situasinya benar-benar berbeda dari apa yang saya alami di Paris."

Dia melanjutkan, "Saya melihat Liga Inggris lebih sedikit bergantung pada aspek taktik. Dulu saya juga memiliki pelatih dengan kemampuan taktik yang sangat besar. Sekarang, situasinya benar-benar berbeda."

Dengan kata-kata tersebut, Barcola sedikit menyingkap alasan di balik kesulitan yang dia hadapi.

Dia menambahkan terkait keberhasilan yang dia raih di ibu kota Prancis, "Ketika saya di Paris, saya tidak serta-merta menyadari apa yang kami capai, karena kami terus-menerus menang. Tetapi ketika kamu pindah ke klub lain, kamu baru menyadari bahwa apa yang kami raih benar-benar luar biasa."

Dengan satu atau lain cara, Barcola mengakui bahwa pengalaman yang dia jalani di Paris mungkin membuatnya melihat realita dengan cara yang agak berbeda, di usia 24 tahun.

Meski statistik pribadinya setelah laga di Austria menunjukkan 3 gol dan satu assist dalam 8 pertandingan, catatannya di Premier League, yaitu satu assist dalam 5 pertandingan, sama sekali tidak memenuhi harapan para pendukung Liverpool, yang menantikan banyak hal darinya.