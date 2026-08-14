Barcelona Tetapkan Batas Waktu Terakhir untuk Menuntaskan Transfer Rodri

Klub Barcelona menetapkan tenggat waktu terakhir untuk merampungkan transfer Rodri agar dapat menjadi bintang terbesar dalam acara presentasi tim pada turnamen Joan Gamper.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", perampungan transfer Rodri oleh Barcelona dalam 48 jam kini menjadi tujuan utama Barca, setelah gelandang tersebut diwajibkan bergabung dengan masa persiapan musim baru bersama Manchester City, meskipun kemungkinan besar ia akan berlatih sendiri untuk memulihkan kebugaran fisiknya, sambil menanti kepindahannya yang sudah dekat ke Liga Spanyol.

Klub Catalan itu menghadapi kekerasan sikap yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pihak klub Inggris dalam negosiasi ini, karena Manchester City perlu mematuhi aturan Financial Fair Play, menyusul dana besar yang mereka investasikan dalam proyek baru mereka.

Nilai transfer harus mendekati 80 juta euro, atau setidaknya terlihat demikian melalui variabel dan bonus, meskipun sebagian di antaranya akan sulit untuk dicapai.

Barcelona menetapkan tenggat waktu 48 jam, karena mereka ingin Rodri menjadi bintang paling menonjol dalam presentasi tim pada Joan Gamper.

Suasana tenang menyelimuti internal Barcelona terkait transfer ini, meskipun ada kebocoran informasi yang sengaja disebarkan dari Inggris dan Madrid tentang kemungkinan runtuhnya negosiasi dan adanya perselisihan yang mustahil diatasi.

Klub Catalan itu berhasil menuntaskan langkah terpenting, yaitu memperoleh persetujuan Rodri, setelah ia menolak opsi kepindahan ke Real Madrid, dan sejak saat itu semua pihak menyadari bahwa transfer akan terwujud cepat atau lambat.

Saat ini masing-masing pihak berupaya melindungi kepentingannya, sementara Barcelona mencari formula akhir untuk merampungkan transfer selama akhir pekan, atau paling lambat pada hari Senin.

Barcelona telah mengajukan penawaran terakhir senilai 60 juta euro, ditambah 10 juta euro sebagai variabel dan bonus. Klub itu juga mengusulkan peningkatan nilai variabel hingga mendekati 75 juta euro, tetapi Manchester City tetap bersikeras memperoleh 80 juta euro, sebuah nilai yang dianggap berlebihan oleh klub Catalan itu meskipun mengakui kualitas pemainnya, terutama karena kontraknya tinggal tersisa satu tahun.

Barcelona kini mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran dengan cara yang dilakukan Paris Saint-Germain dalam transfer Ferran Torres, yaitu dengan menaikkan jumlah tetap hingga mendekati 70 juta euro, atau meningkatkan jumlah tetap menjadi 65 juta euro dengan menaikkan nilai variabel menjadi 15 juta euro.

Kedua formula ini akan sangat mendekati tuntutan Manchester City, dan dari titik inilah negosiasi akan berkisar pada detail-detail terakhir transfer.

Rodri sebelumnya lebih memilih untuk tidak bepergian ke Manchester, tetapi ia melakukannya kemarin malam, setelah bernegosiasi dengan klubnya saat ini terkait keikutsertaannya dalam masa persiapan musim baru.

Barcelona mengira Manchester City akan membebaskan Rodri dari hal itu, seperti yang dilakukan klub Catalan itu dengan Ferran Torres dan Paris Saint-Germain, tetapi klub Inggris itu memandang bahwa kembalinya sang pemain ke Manchester dapat menjadi sarana tekanan tambahan untuk merampungkan urusan secepat mungkin.

Sang gelandang telah memberitahu Manchester City tentang keinginannya untuk meninggalkan klub dan pindah hanya ke Barcelona, dan Rodri berharap negosiasi tidak sampai pada tahap ketegangan yang tinggi, karena ia selalu bersikap sangat profesional selama tahun-tahunnya di Inggris, dan ia layak untuk diizinkan pergi oleh klubnya.

Kedua klub melanjutkan negosiasi mereka, sementara presiden Barcelona, Joan Laporta, akan turun tangan pada tahap akhir untuk memberikan dorongan terakhir bagi transfer ini.