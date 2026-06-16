Barcelona merayakan penampilan perdana Hamza Abdelkarim bersama tim nasional Mesir

Penampilan perdana penyerang muda Mesir, Hamza Abdel Karim, bersama tim nasional negaranya di Piala Dunia 2026 menarik perhatian luas di dalam klub Barcelona, yang terus memantau perkembangan bakat pemain berusia 18 tahun tersebut.

Hamza masuk pada menit ke-76 dalam pertandingan Mesir melawan Belgia, yang berakhir imbang 1-1, menggantikan kapten dan mentornya, Mohamed Salah, dalam momen simbolis yang sarat makna emosional dan masa depan.

Menurut apa yang diposting oleh Barcelona melalui akun resmi mereka di media sosial, klub tersebut merayakan penampilan bersejarah ini dengan memposting foto resmi sang pemain sebagai bagian dari skuad timnas Mesir di turnamen tersebut, disertai pesan ucapan selamat yang mencerminkan kebanggaan klub atas perkembangan salah satu talenta muda terbaiknya.

Hamza merupakan salah satu dari sedikit kasus yang langsung pindah dari tim nasional U-17 ke tim senior negaranya, untuk memainkan pertandingan pertamanya di ajang sepak bola terbesar di dunia.

Selain itu, pemain tersebut menerima pesan khusus dari pelatihnya di tim muda klub, Paul Planas, yang menulis kepadanya melalui akun pribadinya: "Selamat atas penampilan pertamamu, teruslah bekerja dengan baik," disertai dengan emoji hati dan otak serta dua foto Hamza dengan jersey Barcelona dan Mesir, sebuah gestur yang mendapat respons luas di kalangan penggemar klub Catalan.

Barcelona menyadari potensi besar yang dimiliki penyerang Mesir ini, karena ia memiliki fisik yang kuat dan kemampuan menyerang yang luar biasa, yang jarang ditemukan pada lulusan akademi "La Masia".