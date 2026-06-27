Barcelona merayakan kontribusi Hamza Abdel Karim dalam keberhasilan Mesir lolos melawan Iran

Penampilan penyerang muda Mesir, Hamza Abdel Karim, bersama tim nasional negaranya di Piala Dunia 2026 menarik perhatian luas di dalam klub Barcelona, yang terus memantau perkembangan bakat pemain berusia 18 tahun tersebut.

Hamza Abdel Karim tampil sebagai pemain pengganti dalam tiga pertandingan Mesir di babak penyisihan grup, termasuk pertandingan terakhir melawan Iran pada Sabtu dini hari di putaran ketiga yang berakhir imbang 1-1.

Akun resmi Barcelona di platform "X" mengunggah foto Hamza Abdel Karim bersama Hossam Hassan, pelatih timnas Mesir, dengan keterangan: “Mesir lolos ke babak berikutnya setelah imbang (1-1) melawan Iran. Hamza Abdel Karim tampil pada babak kedua.”

Pemain muda Mesir ini bergabung dengan klub Catalan tersebut selama bursa transfer musim dingin lalu dengan status pinjaman untuk memperkuat tim muda, dan sejak kedatangannya ia berhasil menarik perhatian melalui menit-menit bermain yang ia dapatkan bersama Barcelona, selain juga dipanggil ke tim nasional Mesir untuk Piala Dunia.

Enam bulan pertama sang pemain bersama Barcelona diwarnai dengan waktu bermain yang terbatas karena berbagai kendala administratif dan birokrasi.

Meskipun bergabung pada Januari, Hamza baru bisa bermain pada Maret, namun ia tetap menjadi tambahan yang signifikan bagi tim junior, di mana ia tampil dalam 11 pertandingan dan mencetak 8 gol.

Barça baru-baru ini mengumumkan bahwa peminjaman Hamza Abdel Karim telah diubah menjadi pembelian permanen dari Al Ahly Mesir.



