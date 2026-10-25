Paris Saint-Germain turut masuk dalam persaingan untuk merekrut JJ Gabriel, talenta Manchester United, dengan memulai pembicaraan bersama perwakilan pemain yang baru saja menginjak usia 16 tahun tersebut, pada saat Real Madrid juga mengintensifkan langkah-langkahnya untuk mendapatkan jasanya, sehingga menambah rumit misi Barcelona dalam menuntaskan kesepakatan ini.

Menurut surat kabar "Sport" asal Catalunya, Paris Saint-Germain dan Real Madrid mengalami kemajuan dalam komunikasi mereka dengan lingkungan pemain tersebut.

Klub asal Paris itu berupaya memanfaatkan ketidakpastian seputar masa depan Gabriel di Old Trafford, dengan menyodorkan proyek olahraga dan tawaran finansial yang menggiurkan, sementara Real Madrid pun berusaha memperkuat posisinya dalam perburuan ini.

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Barcelona memiliki satu kartu penting dalam persaingan ini, yaitu preferensi olahraga sang pemain, karena Gabriel merasakan ketertarikan khusus terhadap klub Catalunya tersebut beserta filosofi permainannya, di samping minatnya pada proyek yang memberi peluang kepada talenta-talenta muda untuk berkembang. Meski demikian, preferensi ini tidak berarti bahwa kepindahannya ke Blaugrana sudah pasti.

Aspek finansial tetap menjadi faktor yang memengaruhi penuntasan kesepakatan. Sebab, meski Barcelona menghargai potensi besar yang dimiliki penyerang muda itu, klub tidak ingin terlibat dalam perang penawaran finansial, atau membayar uang yang berlebihan untuk pemain yang hingga kini belum bermain secara resmi bersama tim utama Manchester United. Barca bersikukuh bahwa kesepakatan apa pun harus sesuai dengan kriteria ekonomi dan olahraganya.

Di sisi lain, Manchester United masih memegang hak atas pemain tersebut, dan belum menyerah dalam upaya menyelesaikan statusnya.

"Sport" menambahkan bahwa Barcelona menghadapi persaingan yang kian ketat dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid, yang bisa saja menaikkan nilai finansial kesepakatan, pada saat klub Catalunya itu bertaruh pada daya tarik proyek olahraganya.



