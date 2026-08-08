Persaingan baru berkobar di antara klub-klub besar Liga Roshn selama periode transfer musim panas yang sedang berlangsung, setelah Al Ahli dan Al Hilal terlibat dalam perebutan salah satu nama yang datang dari Liga Spanyol, dalam sebuah kesepakatan yang bisa mengalami perkembangan menentukan pada hari-hari mendatang.

Menurut jurnalis tepercaya Sacha Tavolieri, Al Ahli Saudi telah menghubungi Barcelona untuk menanyakan kemungkinan merekrut pemain Spanyol Marc Casado, gelandang klub Catalan tersebut, yang mendapatkan perhatian jelas dari klub Saudi itu.

Al Ahli menganggap Casado sebagai salah satu opsi favorit untuk memperkuat lini belakang, di mana klub menilai bahwa pemain tersebut mampu memberikan tambahan yang dibutuhkan, di samping kemampuannya untuk mengisi lebih dari satu posisi dan memberikan fleksibilitas taktis yang lebih besar bagi tim.

Al Hilal merupakan salah satu klub Saudi pertama yang menunjukkan ketertarikan pada pemain tersebut selama periode lalu, sebelum Al Ahli masuk ke jalur negosiasi, sehingga kesepakatan ini berubah menjadi persaingan langsung antar-Saudi di antara dua raksasa Liga Roshn.

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Tavolieri menuturkan bahwa Al Ahli berupaya meyakinkan Barcelona untuk menyetujui kesepakatan tersebut, sementara klub Saudi itu meyakini bahwa mereka bisa mencapai kesepakatan dengan Casado terkait syarat-syarat pribadi, sesuatu yang mungkin memberi mereka keunggulan penting dalam negosiasi.









Ketertarikan Al Ahli pada pemain Spanyol itu muncul dalam kerangka keinginan mereka untuk memperkuat skuad dengan elemen-elemen muda yang mampu berkembang, terlebih karena Casado memiliki pengalaman bermain bersama Barcelona, sesuatu yang menjadikannya target yang sesuai untuk proyek klub pada tahap mendatang.

Keputusan akhir dalam kesepakatan ini tetap berada di tangan Barcelona, tetapi masuknya Al Ahli ke jalur negosiasi di samping ketertarikan Al Hilal bisa menyulut persaingan baru di dalam Liga Roshn, dan menjadikan masa depan Casado sebagai salah satu berkas yang layak untuk diikuti pada hari-hari mendatang.