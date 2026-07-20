Barcelona memberi Julian Álvarez batas waktu terakhir di bursa transfer

FC Barcelona memberikan batas waktu hingga akhir Juli ini kepada penyerang asal Argentina, Julián Álvarez, untuk meyakinkan Atlético Madrid agar menerima tawaran dari klub Catalan tersebut sebesar 100 juta euro.

Hal ini terjadi bersamaan dengan suasana meriah yang terjadi di tribun Stadion MetLife di New Jersey setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final Piala Dunia 2026.

Menurut surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo”, di tribun final Piala Dunia tersebut terlihat kehadiran Presiden Barcelona Juan Laporta bersama Deco dan Alejandro Echevarría di dekat para legenda klub, sementara Emilio Butragueño mewakili Real Madrid sebagai perwakilan tertinggi klub tersebut dan memeluk semua ikon Barça.

Rombongan dari Katalonia yang langsung kembali ke Barcelona itu menyaksikan bagaimana Julián Álvarez menjadi korban gaya permainan yang konservatif dari pelatih Argentina, Lionel Scaloni, sesuatu yang sering dialaminya di Atlético Madrid di bawah kepemimpinan Diego Simeone.

Surat kabar Spanyol tersebut menyebutkan bahwa hari-hari penentuan masa depan Julián Álvarez akan segera tiba, setelah Laporta secara terbuka menegaskan akan memberikan tenggat waktu hingga akhir Juli terkait tawaran finansial yang diperkirakan mencapai 100 juta euro.

Surat kabar tersebut juga mengungkapkan bahwa manajemen Barcelona telah memutuskan untuk memberikan waktu kepada penyerang timnas Argentina tersebut untuk pulih dari kekecewaan kekalahan di final Piala Dunia, karena manajemen yakin bahwa Alvarez tidak akan tinggal diam untuk mewujudkan mimpinya bermain di Stadion Spotify Camp Nou bersama delapan juara dunia.

Dilaporkan pula bahwa Alvarez telah menerima janji dari Miguel Ángel Gil Marín, CEO Atlético, pada Februari lalu untuk mengizinkannya hengkang jika ada tawaran finansial yang kuat.

Saat ini, sang pemain tidak memahami alasan di balik sikap keras manajemen Atlético Madrid dan pengetatan persyaratannya hanya dua hari menjelang final, yang akan mendorong Álvarez untuk mengambil langkah konkret guna mewujudkan keinginannya.