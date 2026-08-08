Klub Barcelona berupaya mempercepat kepastian kedatangan Rodri, gelandang Manchester City, yang sebelumnya nyaris pindah ke Real Madrid.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Manchester City sudah menunjukkan kesediaannya untuk melunakkan tuntutan finansialnya, guna memuluskan kepindahan Rodri ke Barcelona.

Dalam beberapa jam terakhir, laporan-laporan yang datang dari Inggris mulai mengindikasikan bahwa klub Inggris itu akan menyetujui kepergian sang pemain, jika Barcelona melakukan upaya finansial dan mendekati, dengan cara apa pun, angka sekitar 70 juta euro.

Kontak antara Barcelona dan Manchester City terus berlangsung, dan bertujuan untuk memperbaiki tawaran, sambil menunggu tercapainya formula yang mampu memuaskan kedua klub.

Dalam konteks ini, sebelumnya telah terungkap bahwa tawaran resmi pertama yang diajukan Barcelona, sebesar 45 juta euro, ditambah 10 juta sebagai variabel, masih jauh dari tuntutan awal Manchester City, yang tidak ingin menurunkan permintaannya sebesar 80 juta euro.

Perbedaan ini sudah diperkirakan sebelum negosiasi dimulai, sehingga tawaran pertama memang ditakdirkan gagal, meskipun Barcelona sebenarnya sudah memberi isyarat bahwa mereka akan segera mengajukan alternatif baru untuk terus mendekatkan pandangan dan menghindari masuk, dengan harga berapa pun, ke dalam sebuah drama panjang baru seperti kasus Alvarez.

Selama beberapa jam terakhir, kedua klub, baik di Manchester maupun di Barcelona, hanya menegaskan bahwa negosiasi terus berlangsung dan berjalan ke arah yang benar, serta tidak ada alasan untuk melepaskan keinginan menuntaskan transaksi ini secara resmi.

Meski ada niat-niat positif tersebut, kedua belah pihak mengakui bahwa posisi mereka masih berjauhan, dan tidak ada yang berani menentukan waktu tercapainya kesepakatan akhir.

Dalam putaran kedua negosiasi, diyakini Barcelona mengajukan tawaran yang secara signifikan lebih tinggi hingga mencapai 60 juta euro, meskipun rincian jumlah antara bagian tetap dan variabel belum diputuskan.

Optimisme masih tetap ada di dalam tubuh Barcelona, dengan keyakinan bahwa peningkatan baru dalam tawaran finansial ini akan membantu menemukan jalan akhir untuk menyelesaikan rincian-rincian yang biasa muncul pada tahap-tahap akhir negosiasi.