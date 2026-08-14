Klub Barcelona menanggapi kabar yang mengaitkannya dengan perekrutan Luis Suarez, penyerang Sporting Lisbon, sebagai opsi alternatif jika upaya mereka untuk mendatangkan pemain asal Argentina, Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, tidak berhasil.

Perlu diingat bahwa jurnalis spesialis bursa transfer, Fabrizio Romano, memastikan bahwa Luis Suarez yang berusia 28 tahun berada di atas meja Barcelona sebagai salah satu alternatif yang diajukan, jika upaya kesepakatan dengan Alvarez tidak berkembang secara positif.

Namun, sumber dari klub Catalan tersebut membantah kepada surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", kabar ini secara tegas tak lama kemudian, dengan menegaskan bahwa taruhan Barca tertuju pada penyerang Argentina di Atletico Madrid, sebuah hal yang sudah diketahui secara luas.

Penyerang asal Argentina itu terus melakukan upaya untuk menekan agar transfernya ke Barcelona rampung, sementara klub Catalan juga tetap menjaga ketertarikannya untuk merekrutnya, sebagai rencana pertama yang jelas bagi Hansi Flick dan Deco.

Barcelona harus, jika upaya merekrut penyerang Argentina itu tersendat, mengaktifkan alternatif, karena klub tidak akan bisa menunggu tanpa batas waktu, tetapi Barca menegaskan bahwa Luis Suarez bukan salah satu opsi tersebut.