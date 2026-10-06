Manchester City menerima pukulan baru dalam upaya mereka mengajukan banding atas vonis bersalah terhadap 114 dari total 115 pelanggaran yang dituduhkan oleh Liga Primer Inggris, setelah sejumlah laporan mengungkap bahwa bukti yang sebelumnya diajukan klub tersebut kepada Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA" berpotensi bertentangan dengan salah satu poin utama dalam pembelaan mereka.

Manchester City pekan lalu dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran yang berkaitan dengan periode antara tahun 2009 dan 2018, dalam kasus yang di dalamnya Liga Primer Inggris menuduh klub tersebut menggunakan kesepakatan sponsor "fiktif" untuk menggelembungkan pendapatan mereka hingga sekitar 900 juta pound sterling.

Meski terdapat putusan bersalah, Manchester City tetap bersikukuh atas ketidakbersalahan mereka dan membantah telah melakukan pelanggaran apa pun, seraya menegaskan memiliki "bukti kuat" yang dapat membuktikan kebenaran posisi mereka.

Sebuah komite independen yang beranggotakan tiga orang dijadwalkan akan meninjau banding klub tersebut, dengan putusan yang diperkirakan akan dikeluarkan sebelum akhir tahun.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MCI

Salah satu poin utama pembelaan Manchester City adalah penegasan bahwa kesepakatan sponsor yang dipersengketakan itu sah, dan bahwa dana tersebut berasal dari pemerintah Uni Emirat Arab, bukan dari pemilik klub melalui Abu Dhabi United Group for Investment "ADUG".

Regulasi Liga Primer Inggris mengizinkan entitas yang dimiliki negara untuk mensponsori klub, hal yang bisa mendukung posisi City dalam kasus ini, dan membuktikan — menurut argumen mereka — bahwa Abu Dhabi United Group tidak berada di balik kesepakatan sponsor yang tidak sah.

Namun pembelaan ini menerima pukulan baru setelah sejumlah laporan sebelumnya mengungkap bahwa maskapai Etihad Airways, sponsor utama Manchester City, memberitahu Kementerian Perdagangan, Transportasi, dan Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2015 bahwa laporan-laporan yang menyebut pemerintah Uni Emirat Arab menanggung biaya kesepakatan sponsor adalah "palsu", dan hal itu terjadi dalam sebuah penyelidikan terkait maskapai penerbangan yang dimiliki negara.

Bukti yang Diajukan City kepada "UEFA"

Menurut surat kabar "The Times", bukti yang diajukan Manchester City kepada "UEFA" lebih dari 6 tahun lalu berpotensi semakin memperumit posisi klub dalam banding mereka terhadap tuduhan kesepakatan sponsor "fiktif".

Surat kabar itu memberitakan bahwa City memberitahu "UEFA" bahwa dua pembayaran masing-masing senilai 15 juta pound sterling, yang ditransfer pada tahun 2012 dan 2013, dibayarkan oleh Jaber Mohamed, direktur umum pengadilan putra mahkota Uni Emirat Arab.

Namun sejumlah laporan mengindikasikan bahwa Manchester City tidak memberitahu "UEFA" tentang bukti yang mengaitkan Jaber Mohamed dengan pengadilan putra mahkota, dan hanya menyatakan bahwa "pembayaran dilakukan atas perintah Abu Dhabi United Group for Investment".

Seharusnya, menurut yang diberitakan laporan-laporan tersebut, dua pembayaran itu dilunasi oleh "Etisalat", salah satu perusahaan sponsor Manchester City, yang saham mayoritasnya dimiliki oleh negara Uni Emirat Arab.

Hal ini muncul pada saat pembelaan City bersandar pada klaim bahwa pemerintah Uni Emirat Arab-lah yang mendanai kesepakatan sponsor yang dituduhkan, sehingga memunculkan pertanyaan terkait tidak diberitahukannya versi ini kepada "UEFA" dalam bukti yang diajukan klub tersebut bertahun-tahun lalu.

Kesaksian Etihad Memicu Krisis Lain

Perkembangan ini bukanlah pukulan pertama yang diterima pembelaan Manchester City, setelah sebelumnya muncul bukti yang berkaitan dengan maskapai Etihad Airways.

Pada tahun 2015, perusahaan yang dimiliki pemerintah Uni Emirat Arab itu menyampaikan pernyataan kepada Kementerian Perdagangan, Transportasi, dan Luar Negeri Amerika Serikat, selama sebuah penyelidikan terkait maskapai penerbangan yang dimiliki negara, yang di dalamnya mereka membantah kebenaran klaim bahwa pemerintah tengah mendanai kesepakatan sponsor.

Perusahaan itu dalam sebuah pernyataan ketika itu mengatakan bahwa kepemilikan pemerintah atas mereka telah ada sejak pendiriannya, dan bahwa mereka tidak pernah memperoleh dukungan finansial dari pemerintah Abu Dhabi, seraya menjelaskan bahwa pendanaan mereka berasal dari perpaduan antara modal dan pinjaman yang disediakan para pemegang saham serta pinjaman komersial.

Perusahaan itu menambahkan bahwa modal pemegang saham dan pinjaman tidak dianggap sebagai dukungan finansial menurut definisi mana pun yang berlaku, melainkan merupakan sarana investasi pemerintah Abu Dhabi dalam sebuah model bisnis yang sukses.