Balojon memecah kebisuan: Tindakan Trump berdampak negatif bagi kami

Folarin Balogun, penyerang Monaco dan tim nasional Amerika Serikat, akhirnya angkat bicara setelah insiden kontroversial yang menimpanya selama putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah memutuskan untuk menangguhkan sanksi yang dijatuhkan kepada Balogun, yaitu skorsing satu pertandingan, akibat kartu merah yang diterimanya dalam pertandingan melawan Bosnia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, sehingga ia dapat ikut serta dalam pertandingan melawan Belgia di perempat final.

Keputusan tersebut memicu kontroversi besar, terutama setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Gianni Infantino, Presiden FIFA, untuk meninjau kembali hukuman tersebut.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi “CBS”, Balojon mengatakan mengenai insiden pengusirannya: “Itu bahkan bukan pelanggaran, dan itulah mengapa saya benar-benar terkejut. Anda bisa melihatnya dari reaksi saya. Yang bisa saya lakukan hanyalah menerima keputusan tersebut dan berusaha hadir untuk mendukung tim saya.”

Ia menambahkan: “Jika itu tidak disengaja, seharusnya tidak pernah berujung pada kartu merah. Itu hanyalah situasi yang disayangkan yang membuat kami berada di bawah tekanan yang sangat besar.”

Mengenai reaksinya setelah hukuman itu dicabut, ia menjawab: “Awalnya, saya senang bisa kembali ke tim, tetapi ketika mulai memikirkannya, saya tahu hal itu akan menimbulkan banyak kontroversi.”

Dia melanjutkan: “Saya bisa melihat sedikit ketegangan di antara rekan-rekan setim saya, karena itu adalah situasi yang unik.”

Dia menyimpulkan: “Semakin mendekati pertandingan, saya berusaha fokus sebisa mungkin, tetapi hal itu sulit dilakukan dengan semua keributan di luar sana.”

Perlu dicatat bahwa Balugun tidak memberikan kontribusi apa pun selama pertandingan melawan Belgia di babak 16 besar, bahkan ia meninggalkan lapangan sebelum pertandingan berakhir, sehingga tuan rumah kalah dengan skor 1-4 dan tersingkir lebih awal dari Piala Dunia.