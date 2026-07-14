Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
balogun(C)Getty Images

Diterjemahkan oleh

Balojon memecah kebisuan: Tindakan Trump berdampak negatif bagi kami

USA
F. Balogun
France vs Spain
France
Spain
World Cup
England vs Argentina
England
Argentina
AS
Prancis
Spanyol
Inggris
Argentina

Penyerang asal Amerika Serikat itu menjadi sosok yang paling kontroversial di Piala Dunia

Folarin Balogun, penyerang Monaco dan tim nasional Amerika Serikat, akhirnya angkat bicara setelah insiden kontroversial yang menimpanya selama putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah memutuskan untuk menangguhkan sanksi yang dijatuhkan kepada Balogun, yaitu skorsing satu pertandingan, akibat kartu merah yang diterimanya dalam pertandingan melawan Bosnia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, sehingga ia dapat ikut serta dalam pertandingan melawan Belgia di perempat final.

Keputusan tersebut memicu kontroversi besar, terutama setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Gianni Infantino, Presiden FIFA, untuk meninjau kembali hukuman tersebut.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi “CBS”, Balojon mengatakan mengenai insiden pengusirannya: “Itu bahkan bukan pelanggaran, dan itulah mengapa saya benar-benar terkejut. Anda bisa melihatnya dari reaksi saya. Yang bisa saya lakukan hanyalah menerima keputusan tersebut dan berusaha hadir untuk mendukung tim saya.”

Ia menambahkan: “Jika itu tidak disengaja, seharusnya tidak pernah berujung pada kartu merah. Itu hanyalah situasi yang disayangkan yang membuat kami berada di bawah tekanan yang sangat besar.”

World Cup
France crest
France
FRA
Spain crest
Spain
ESP
World Cup
England crest
England
ENG
Argentina crest
Argentina
ARG

Mengenai reaksinya setelah hukuman itu dicabut, ia menjawab: “Awalnya, saya senang bisa kembali ke tim, tetapi ketika mulai memikirkannya, saya tahu hal itu akan menimbulkan banyak kontroversi.”

Dia melanjutkan: “Saya bisa melihat sedikit ketegangan di antara rekan-rekan setim saya, karena itu adalah situasi yang unik.”

Dia menyimpulkan: “Semakin mendekati pertandingan, saya berusaha fokus sebisa mungkin, tetapi hal itu sulit dilakukan dengan semua keributan di luar sana.”

Perlu dicatat bahwa Balugun tidak memberikan kontribusi apa pun selama pertandingan melawan Belgia di babak 16 besar, bahkan ia meninggalkan lapangan sebelum pertandingan berakhir, sehingga tuan rumah kalah dengan skor 1-4 dan tersingkir lebih awal dari Piala Dunia.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google