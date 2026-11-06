Masa depan Alejandro Balde, bintang Barcelona, telah memasuki fase menentukan, karena agennya, Jorge Mendes, tengah bekerja mengumpulkan tawaran dan menjajaki pendapat klub-klub Eropa papan atas.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Balde sangat menyadari bahwa pilihan terbaik baginya adalah meninggalkan Barcelona pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Balde mencari proyek olahraga yang memungkinkannya memulihkan posisi dan peran berpengaruhnya. Ronald Araujo menonjol sebagai contoh yang bisa dijadikan acuan, setelah ia berhasil memulihkan nilai pasarnya selama masa peminjamannya ke Liverpool.

Balde bercita-cita mengikuti jejak bek asal Uruguay tersebut, dengan mengembalikan kontinuitas penampilannya dan membuktikan kemampuannya di dalam tim yang jelas-jelas memercayainya.

Mendes melakukan kontak dengan berbagai klub untuk menilai sejauh mana ketertarikan mereka merekrut Balde, serta mengkaji opsi-opsi yang tersedia melalui konsultasi dengannya pada pekan-pekan mendatang.

Barcelona menempatkan prioritas untuk menjual pemain itu seharga 40 juta euro, tetapi agennya menilai bahwa peminjaman dengan opsi pembelian lebih memungkinkan untuk direalisasikan, bahkan opsi ini bisa berubah menjadi wajib apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi.

Klub Katalan itu berharap, setidaknya, peminjaman ini turut mendongkrak nilai pasar sang pemain, sebagai persiapan untuk merampungkan sebuah penjualan penting pada musim panas mendatang. Mengingat Balde adalah salah satu lulusan akademi klub, maka seluruh hasil kesepakatan itu akan masuk sepenuhnya ke Barcelona.

Mendes secara khusus menjajaki pasar transfer Inggris. Liverpool, Aston Villa, dan Manchester United telah mendengarkan syarat-syarat kesepakatan yang potensial itu, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengambil keputusan final hingga saat ini.

Tottenham dan Manchester City juga muncul sebagai opsi yang ditawarkan, namun setiap langkah dari kedua klub itu akan bergantung pada kepergian sejumlah pemain selama bursa transfer musim dingin.

Di Italia, Roma dan Juventus telah menggelar pertemuan dengan Mendes untuk menanyakan syarat-syarat kesepakatan dengan sang pemain. Kendala utama terletak pada gaji Balde, yang sulit diakomodasi oleh struktur finansial kedua klub.

Monaco tetap berpegang pada kemungkinan merekrut sang pemain, sementara ketertarikan Benfica menurun, klub yang menunjukkan keinginan kuat merekrutnya pada musim panas, setelah posisi bek kiri kini terisi di skuad klub Portugal itu.

Kepergian Balde memiliki arti penting khusus dalam kerangka perencanaan olahraga Barcelona. Klub menilai bahwa penghematan pada tagihan gaji yang akan dihasilkan kesepakatan itu, di samping margin gaji yang saat ini tersedia sekitar 4 juta euro, bisa menjadi faktor penentu dalam mengarungi bursa transfer musim dingin pada Januari dengan jaminan kemampuan mendaftarkan pemain-pemain baru.

Manajemen olahraga ingin memanfaatkan kemampuan finansial ini untuk merekrut seorang bek tengah kidal atau seorang bek serba bisa kelas atas, dua posisi yang dianggap sebagai prioritas untuk memperkuat skuad pelatih Hansi Flick.

Karena alasan inilah, meski Barcelona lebih memilih menjual sang pemain secara permanen, klub siap mengkaji berbagai skema yang memungkinkannya meringankan beban gaji secara langsung, seraya menjamin tercapainya keuntungan finansial di masa depan.

Kini Mendes memiliki waktu beberapa pekan untuk menata opsi-opsi yang tersedia dan menyodorkan tawaran-tawaran yang paling menarik kepada Balde. Keputusan diperkirakan akan dirampungkan pada Desember, dengan tujuan menuntaskan kepergiannya pada bursa transfer musim dingin di Januari.