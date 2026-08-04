Pemain internasional muda Maroko, Ousmane Mama, mengambil langkah penting dalam perjalanan profesionalnya, setelah memutuskan untuk meninggalkan klub Inggris Watford pada bursa transfer musim panas ini, demi mencari tantangan baru yang memberinya peluang lebih besar untuk bermain dan mengembalikan posisinya di kancah sepak bola, di tengah meningkatnya minat klub-klub Eropa untuk mendapatkan jasanya.

Situs Maroko "Le Site Info Sport" menyebutkan bahwa Ousmane Mama telah memutuskan untuk hengkang dari Watford sebelum dimulainya musim baru, setelah menilai bahwa fase saat ini menuntutnya pindah ke klub yang memberinya kesempatan bermain secara reguler.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa sang pemain berambisi untuk menjalani pengalaman baru yang membantunya melanjutkan perkembangan teknisnya, serta menambah pengalaman, sebagai persiapan untuk mengambil langkah baru dalam karier profesionalnya.

Keputusan Mama datang setelah periode di mana ia tidak mampu sepenuhnya menunjukkan dirinya di skuad Watford, karena ia tidak mendapatkan kontinuitas yang dibutuhkan untuk memperlihatkan potensinya, hal yang turut berdampak pula pada karier internasionalnya.

Absennya sang pemain dari daftar timnas Maroko yang tampil di putaran final Piala Dunia terakhir menjadi salah satu dampak paling menonjol dari minimnya menit bermainnya bersama tim Inggris tersebut, hal yang semakin meningkatkan keinginannya untuk mengubah suasana dan mencari peluang baru.

Leipzig Turut Meramaikan

Menurut laporan tersebut, Ousmane Mama memiliki tawaran resmi dari klub Jerman Leipzig, yang menunjukkan minat serius untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas ini.

Klub Jerman itu termasuk salah satu peminat paling menonjol atas jasa sang pemain, di tengah upayanya memperkuat skuad dengan elemen-elemen muda yang memiliki potensi besar dan berpeluang berkembang.

Ousmane Mama diperkirakan akan memastikan tujuan barunya dalam beberapa hari mendatang, di tengah pertimbangan antara tawaran-tawaran yang tersedia, dan keinginannya untuk memilih klub yang memberinya kesempatan bermain secara reguler.

Sang pemain berharap destinasi berikutnya menjadi titik tolak baru dalam kariernya, yang membantunya mengembalikan performanya, dan kembali masuk dalam perhitungan timnas Maroko pada ajang-ajang mendatang.