Pemain muda Max Dowman, talenta Arsenal yang tengah menanjak, mengukir namanya dengan tinta emas dalam sejarah sepak bola Inggris, setelah membawa Arsenal mengungguli tuan rumah Ipswich Town dengan skor (4-1), dalam laga yang saat ini berlangsung di Stadion "Portman Road" dalam rangkaian babak ketiga Piala Liga Inggris.

Dowman menempatkan dirinya sebagai bintang utama laga setelah membuka keunggulan lebih awal bagi tim tamu pada menit ketujuh; setelah aksi individu yang memperdaya bek Ipswich, Cedric Kipre, hingga berhadapan satu lawan satu dengan kiper Christian Walton, lalu melepaskan tembakan akurat dari dalam kotak penalti yang menyarang ke gawang.

Pemain muda berbakat itu tidak berhenti di situ, ia kembali beraksi di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-47, untuk menggetarkan gawang sekali lagi dengan mencetak gol ketiga Arsenal, setelah menerima umpan terobosan halus di dalam kotak, lalu melepaskan bola mendatar menyusur tanah yang mengecoh kiper Walton dan menyarang ke gawang.

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Dengan dua sentuhan tersebut, pemain berusia 16 tahun itu memecahkan sejumlah rekor bersejarah menurut "Opta"; ia menjadi pemain termuda kedua yang mencetak gol untuk Arsenal dalam sejarah turnamen Piala Liga dengan usia (16 tahun dan 258 hari), menempatkannya di peringkat kedua dalam daftar tiga pemain termuda yang mencetak gol untuk klub Premier League di ajang Piala, sebuah daftar yang sepenuhnya didominasi Arsenal, di belakang Cesc Fabregas (16 tahun dan 212 hari melawan Wolverhampton pada 2003), dan mengungguli Jack Wilshere (16 tahun dan 266 hari melawan Sheffield United pada 2008).

Dowman juga menjadi pemain kedua dalam sejarah klub-klub Liga Inggris berusia 16 tahun yang berhasil mencetak dua gol dalam satu pertandingan di berbagai kompetisi, sejak pencapaian bersejarah yang diraih Wayne Rooney dengan seragam Everton melawan Wrexham di ajang Piala Liga juga pada bulan Oktober 2002.



