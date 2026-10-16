Setelah blunder Neuer yang mencengangkan sekaligus bersejarah saat menghadapi FC Augsburg, perdebatan kembali mencuat mengenai apakah kiper veteran itu mungkin telah melewati masa puncaknya dan Urbig seharusnya memainkan peran yang lebih besar lebih cepat dari rencana. Pada saat yang sama, para pakar terus menyuarakan keraguan apakah calon kiper nomor satu itu sudah siap mengisi posisi yang ditinggalkan Neuer. Keraguan serupa baru-baru ini disampaikan mantan kiper Jens Lehmann dan Oliver Kahn dalam acara Sky "Triple - der Hagedorn-Fussballtalk".

Ketika dimintai tanggapan tentang pernyataan keduanya dalam konferensi pers menjelang laga kandang melawan RB Leipzig pada Sabtu, Kompany memberikan kesimpulan yang mengejutkan, meski ia tidak ingin mengomentari keraguan terhadap Urbig. "Saya tidak bisa menilai setiap acara bincang-bincang. (...) Kami selalu punya rencana dan berusaha menjalankannya. Fakta bahwa Jonas menjadi bagian dari perdebatan ini adalah hal yang baik bagi kami. Kami sendiri yang membangun situasi ini," kata pelatih asal Belgia itu. Ia menegaskan, "Kami sudah mengatakan itu ketika dia datang dari Köln pada Januari dua tahun lalu."

Kepindahan Urbig dari FC ke München pada awal 2025 dengan nilai transfer yang kabarnya mencapai tujuh juta euro memang mengundang tanda tanya. Pertanyaannya: Mengapa seorang kiper muda berbakat memilih duduk di bangku cadangan Bayern, padahal berakhirnya era Neuer belum terlihat? Terlebih lagi, pemain yang saat itu berusia 21 tahun tersebut bahkan tidak menjadi pilihan utama di Köln.

Vincent Kompany dan FC Bayern memperhitungkan perdebatan soal kiper bersama saya

"Saat itu, tidak ada yang percaya hal itu mungkin terjadi karena dia tidak bermain di Köln dan merupakan kiper kedua," jelas Kompany. Namun, Bayern selalu percaya pada perkembangan Urbig, tegas pelatih FCB itu: "Lalu kami membiarkan situasi ini berkembang selangkah demi selangkah. Kami sudah tahu setahun sebelumnya bahwa perdebatan ini akan muncul. Itu juga hal yang baik." Pernyataan tersebut merupakan pujian bagi Urbig. Bayern, tegas Kompany, memiliki "situasi yang baik" yang "diinginkan banyak orang".

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 12.30 RBL

Kompany menegaskan bahwa Neuer juga berperan dalam hal ini: "Manuel adalah bagian yang sangat besar dari kisah ini. Tanpa Manu, ini tidak mungkin terjadi, tanpa kehadiran, kepemimpinan, dan penampilannya selama periode ini." Kedua kiper dari generasi berbeda itu juga bergantian tampil musim ini. Namun, pemain berusia 40 tahun tersebut tetap menjadi kiper nomor satu yang tak tergoyahkan, sementara Urbig rutin mendapat kesempatan bermain.

Pada musim yang masih berjalan singkat ini, Urbig sudah tiga kali menjaga gawang tim München, termasuk yang terbaru saat Neuer absen dalam hasil imbang 3-3 yang mengecewakan melawan Viking Stavanger di Liga Champions. Ia mungkin kembali tampil pada Sabtu karena Neuer masih berkutat dengan cedera kaki dan pada Kamis belum kembali berlatih di lapangan. "Saya tidak ingin mengambil peran sebagai dokter," kata Kompany. "Cederanya di kaki, bukan di paha atau bahu. Ini tidak akan berlangsung terlalu lama. Apakah dia kembali besok atau pekan depan, kita lihat saja. Dia perlu merasa lebih baik terlebih dahulu dan berlatih ketika sudah bisa. Setelah itu, fase ini akan berlalu."

Getty Images

Apakah Manuel Neuer akan mengakhiri kariernya pada musim panas?

Sementara itu, dalam beberapa pekan dan bulan terakhir, Neuer beberapa kali mengisyaratkan keinginannya untuk mengakhiri karier pada musim panas mendatang. Menurut Kahn, Neuer sebenarnya bisa menghindari perdebatan yang kini menyangkut dirinya.

"Saya tidak bisa menyarankan apa pun kepada seseorang saat ini. Hanya orang itu sendiri yang bisa memutuskan. Hal-hal seperti: Kapan saya berhenti, kapan saya pensiun? Anda bisa terhindar dari situasi tertentu. Seperti kembali tampil di Piala Dunia, yang, kalau mau dikatakan secara halus, bukanlah sebuah kesuksesan besar," kata mantan kiper kelas dunia Bayern itu dalam acara bincang-bincang tersebut. Ia mengisyaratkan bahwa Neuer mungkin seharusnya mengakhiri kariernya sejak musim panas lalu. "Ketika usia Anda mencapai 36, 37, 38 tahun, saya mengalaminya sendiri, tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Sesekali terjadi kesalahan. Dari sisi mental, Anda harus terus berada pada kondisi 100 persen. Pada titik tertentu, Anda tidak bisa lagi melakukannya meskipun Anda menginginkannya. Lalu Anda menjadi bahan perdebatan. Dan perdebatan yang kini muncul dalam situasi saat ini sebenarnya bisa dihindari."

Kann juga menyampaikan semacam peringatan kepada Neuer bahwa ia mungkin sudah melewatkan saat yang tepat untuk berhenti: "Pada titik tertentu, Anda harus memutuskan sendiri: Apa yang lebih penting bagi saya sekarang? Melanjutkan hal yang saya cintai selama mungkin, dan saya bisa memahami pilihan itu. Atau berhenti ketika orang-orang masih mengatakan bahwa saya bisa bermain dua atau tiga tahun lagi. Dan pada suatu saat, dan saya melihat hal itu perlahan mulai terjadi sekarang, keputusan itu bukan lagi di tangannya sendiri, melainkan di tangan orang lain. Anda tentu tidak membutuhkan hal seperti itu dalam karier sebesar ini."