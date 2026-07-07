Bagaimana pemilik Suning kehilangan kendali atas Inter

Dunia sepak bola semakin berputar di sekitar uang. Terutama para investor dari dunia ekuitas swasta yang memainkan peran yang semakin besar di dalamnya. Akuisisi klub-klub seperti AC Milan, Chelsea, dan Olympique Lyon menunjukkan bahwa mereka memandang sepak bola sebagai pasar yang menjanjikan.

Dalam rubrik Cleats & Cashflows, kita akan membahas perkembangan ini. Peluang apa saja yang ditawarkan tren ini bagi klub-klub? Dan risiko apa saja yang menyertainya?

Ini adalah bagian ketiga dari seri Inter. Pada bab sebelumnya, kami menjelaskan bagaimana Inter membiayai kembalinya mereka ke puncak sepak bola Italia dengan menerbitkan obligasi, merestrukturisasi utang, dan menyusun struktur utang yang semakin rumit. Dalam bab ini, kami akan melihat apa yang terjadi ketika struktur keuangan tersebut mulai runtuh.

Titik balik

Kegagalan Suning di Inter tidak terjadi begitu saja. Itu merupakan titik akhir dari perkembangan yang berlangsung selama empat tahun. Perkembangan tersebut dimulai ketika Tiongkok semakin menarik diri dari investasi luar negeri di bidang sepak bola, dan kemudian dipercepat oleh dampak finansial pandemi COVID-19.

Pada tahun 2020, retakan pertama mulai terlihat. Hal ini meletakkan dasar bagi apa yang pada akhirnya berujung pada pengambilalihan oleh Oaktree. Suning termasuk di antara konglomerat Tiongkok yang sangat terpukul oleh kombinasi masalah ekonomi domestik, krisis di pasar properti, pandemi, dan upaya pengurangan utang yang lebih luas di kalangan dunia usaha Tiongkok. Perusahaan-perusahaan yang selama bertahun-tahun melakukan ekspansi internasional dengan dana pinjaman, tiba-tiba melihat ruang gerak finansial mereka menyusut drastis.

Bagi Suning, hal ini diperparah oleh fakta bahwa bisnis ritelnya sendiri sudah berada di bawah tekanan. Grup tersebut menderita kerugian sekitar 3,9 miliar yuan Tiongkok, setara dengan sekitar €490 juta. Akibatnya, semakin sulit bagi Suning untuk terus mendukung Inter secara finansial. Karena pemegang saham hampir tidak bisa lagi menyuntikkan dana, Inter terpaksa mencari pembiayaan eksternal.

Pinjaman dari Oaktree

Pinjaman tersebut terwujud pada Mei 2021. Oaktree, sebuah perusahaan pengelola aset internasional besar yang berspesialisasi dalam investasi pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, memberikan pinjaman sebesar €275 juta kepada Suning. Suku bunga pinjaman tersebut sebesar 12 persen dengan jangka waktu tiga tahun. Pinjaman tersebut diberikan kepada Grand Tower S.à r.l., perusahaan induk di Luksemburg yang melalui perusahaan tersebut Suning menjadi pemilik Inter.

Struktur tersebut sangat penting. Pasalnya, pinjaman tersebut tidak diambil oleh Inter sendiri, melainkan oleh perusahaan induk di atas klub tersebut. Akibatnya, utang dan beban bunga tidak langsung tercatat dalam neraca Inter. Selain itu, yang dijadikan jaminan bukanlah para pemain, pendapatan stadion, atau aktivitas operasional klub lainnya, melainkan saham perusahaan induk tersebut. Jika Suning tidak melunasi pinjaman tersebut, Oaktree akan menjadi pemilik perusahaan induk dan dengan demikian secara otomatis mengendalikan Inter.

Ada dua aspek dari pinjaman tersebut yang menonjol. Pertama, suku bunganya. Dengan tingkat 12 persen, suku bunga tersebut jauh lebih tinggi daripada suku bunga pada obligasi Inter yang diterbitkan sebelumnya. Hal ini mencerminkan risiko yang lebih tinggi bagi Oaktree. Pasalnya, pelunasan pinjaman tersebut tidak bergantung pada kinerja klub, melainkan pada apakah Suning berhasil melakukan refinancing pinjaman, menjual klub, atau menggalang modal baru.

Selain itu, jangka waktu yang singkat, yaitu tiga tahun, juga mencolok. Tanpa rencana refinancing yang jelas, pada akhirnya hanya tersisa satu dari dua skenario: baik Suning menjual Inter dengan nilai yang cukup untuk melunasi pinjaman tersebut, atau Oaktree akan mengambil alih kendali atas klub. Hampir tidak ada jalan tengah.

Pada tahun 2022, tekanan semakin meningkat. Inter Media & Communication melakukan refinancing obligasinya dengan pinjaman obligasi baru sebesar €415 juta dengan suku bunga 6,75 persen, sementara posisi keuangan Suning di Tiongkok semakin memburuk. Penjualan Inter tampaknya semakin menjadi satu-satunya jalan keluar yang realistis.

Proses penjualan yang gagal

Pada September 2022, berbagai media melaporkan bahwa keluarga Zhang telah melibatkan bank investasi Goldman Sachs untuk mencari pembeli. Harga yang diminta berkisar €1,2 miliar, jumlah yang kira-kira sama dengan yang dibayarkan RedBird untuk AC Milan. Kemudian, Financial Times melaporkan bahwa Raine Group juga terlibat dalam proses penjualan tersebut.

Tujuannya jelas: menjual Inter dengan harga yang memungkinkan pelunasan pinjaman kepada Oaktree, Suning dapat mengembalikan sebagian besar investasinya, dan idealnya juga masih bisa meraup keuntungan.

Secara teori, Inter tetap menjadi klub yang menarik. Klub ini masih menjadi salah satu klub terbesar di Italia, memiliki jangkauan global, mengalami peningkatan pendapatan, memenangkan dua gelar liga dalam empat musim, dan mencapai final Liga Champions pada tahun 2023.

Namun, situasi keuangannya jauh kurang menarik. Program obligasi tersebut memberikan tekanan berat pada arus kas di masa depan. Selain itu, utang kepada Oaktree meningkat pesat akibat suku bunga yang tinggi dan skema payment-in-kind (PIK), di mana bunga ditambahkan ke sisa pinjaman.

Di luar klub pun, tidak banyak hal positif yang terjadi. Pendapatan dari hak siar televisi Italia nyaris tidak tumbuh, dan Inter tidak memiliki stadion sendiri. Klub ini berbagi Stadion San Siro dengan AC Milan, sementara stadion tersebut tetap menjadi milik Pemerintah Kota Milan. Bagi calon pembeli, hal ini berarti peluang yang lebih sedikit untuk menciptakan nilai tambah melalui properti atau pengelolaan stadion.

Akibatnya, para investor tidak melihat klub papan atas yang sehat secara finansial, melainkan sebuah organisasi dengan utang tinggi, peluang pertumbuhan terbatas, tidak memiliki kendali atas stadion, dan struktur biaya yang masih dirancang untuk investasi besar-besaran dalam kesuksesan olahraga selama bertahun-tahun. Memang ada minat, tetapi pada akhirnya tidak ada pembeli yang muncul.

Kreditur mengambil alih

Setelah proses penjualan yang gagal, Suning mencoba untuk melakukan refinancing pinjaman tersebut. Menurut berbagai media, hal ini telah dibahas dengan manajer investasi AS, PIMCO. Namun, pinjaman baru tersebut diperkirakan akan kembali dikenakan suku bunga yang sangat tinggi. Bahkan jika refinansialisasi itu berhasil, hal itu kemungkinan besar hanya akan menjadi penundaan eksekusi. Pada akhirnya, penjualan atau pengalihan paksa klub tetap menjadi hasil yang paling mungkin terjadi.

Pinjaman dari Oaktree menunjukkan betapa cepatnya utang mahal dapat membengkak. Ketika pinjaman tersebut jatuh tempo pada Mei 2024, jumlah awal sebesar €275 juta telah membengkak menjadi sekitar €395 juta akibat struktur PIK. Suning tidak mampu melunasi jumlah tersebut.

Penilaian atas kepemilikan saham di Inter juga menunjukkan betapa parahnya posisi Suning telah memburuk. Grup tersebut mencatat penurunan nilai kepemilikan sahamnya sebesar 68,55 persen dari €586 juta menjadi €148 juta: penurunan nilai sekitar 75 persen. Dengan demikian, Suning pada dasarnya telah mengakui bahwa nilai bagi pemegang saham telah hampir sepenuhnya hilang. Inter masih memiliki reputasi yang kuat, prestise di dunia olahraga, dan daya tarik global, namun utang yang tinggi telah mengikis nilai bagi pemegang saham hampir sepenuhnya.

Pada 22 Mei 2024, Suning tidak mampu melunasi pinjaman tersebut. Oaktree kemudian memanfaatkan jaminan yang telah disepakati dan mengambil alih kendali atas Inter. Ini bukanlah akuisisi tradisional di mana seorang pembeli mengambil alih klub di pasar. Kepemilikan berpindah karena seorang kreditor menagih jaminannya.

Itulah mungkin pelajaran terpenting dari era Suning. Utang-utang tersebut tidak hanya membiayai ambisi olahraga Inter, tetapi pada akhirnya juga menentukan siapa yang menjadi pemilik klub.

Kesimpulan

Suning tidak kehilangan Inter dalam semalam. Kendali atas klub bergeser selangkah demi selangkah melalui struktur keuangan: pertama ke pemegang obligasi dan akhirnya ke Oaktree. Ketika Oaktree menagih jaminannya pada Mei 2024, hasilnya sebenarnya sudah tak terelakkan.

Pada bagian selanjutnya dari seri ini, yang akan terbit pada awal Agustus, kita akan membahas periode di bawah kepemimpinan Oaktree. Bagaimana seorang investor yang berspesialisasi dalam utang bermasalah mengelola salah satu klub sepak bola terbesar di Eropa? Dan bagaimana Inter berusaha beralih dari pertumbuhan berbasis utang ke model keuangan yang lebih berkelanjutan?

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