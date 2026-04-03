Bagaimana Kylian Mbappé dua kali mengikuti jejak Pelé selama Piala Dunia 2018

Kylian Mbappé baru berusia sembilan belas tahun saat ia menjadikan Piala Dunia 2018 sebagai momen terobosan pribadinya. Ia memecahkan rekor-rekor Prancis, menyamai prestasi yang belum pernah terlihat lagi sejak era Pelé, dan membawa Prancis meraih gelar juara dunia yang terasa seperti awal dari sesuatu yang besar. Di rubrik Icons, kami menengok kembali gol-gol yang mengubah hidupnya, malam ketika ia mengungguli Lionel Messi, dan final yang mengukuhkan statusnya.

“Saya tidak ingin sekadar menjadi orang yang sekadar lewat di dunia sepak bola.” Kata-kata yang diucapkan Kylian Mbappé tak lama setelah final Piala Dunia 2018 terdengar sangat dewasa untuk seseorang seumurannya. Jika dilihat dari belakang, ia tidak perlu khawatir tentang apa pun. Pada usia sembilan belas tahun, ia baru saja membawa Prancis meraih gelar juara dunia — di mana ia dua kali menyamai prestasi salah satu pemain terbesar sepanjang masa — dan sejak saat itu ia tak pernah lagi menghilang dari sorotan.

Mbappé sebenarnya bukanlah sosok asing ketika ia tiba di Rusia sebagai wajah baru timnas Prancis asuhan pelatih Didier Deschamps. Setelah menembus tim utama AS Monaco, ia sudah dianggap sebagai calon bintang besar. Setahun sebelumnya, ia pindah ke klub masa kecilnya, Paris Saint-Germain, awalnya dengan status pinjaman dan kemudian melalui transfer permanen senilai 180 juta euro. Dengan demikian, pada usia 19 tahun, ia berada di ambang menjadi pemain termahal kedua sepanjang masa.

Ia langsung membuktikan nilai investasinya: pada musim pertamanya di Paris, ia terlibat dalam 38 gol. Namun, hal itu tetap sedikit terlewatkan dari sorotan internasional, sebagian karena ia bermain di liga Prancis.

Apa yang ia tunjukkan sebagai remaja di Piala Dunia saat itu belum pernah terjadi lagi sejak era Pelé pada tahun 1958. Berkali-kali ia mengikuti jejak legenda Brasil tersebut. Justru itulah yang membuat Piala Dunia tetap begitu istimewa: sekali dalam empat tahun, seseorang mendapat kesempatan untuk tampil di hadapan dunia secara langsung, di panggung terbesar yang ada. Pada tahun 2018, orang tersebut tak diragukan lagi adalah Mbappé.

Turnamen tersebut ternyata menjadi prolog dari karier yang akan berlangsung di level tertinggi. Mbappé tumbuh menjadi bintang besar yang telah diprediksi oleh semua orang—baik di klub maupun tim nasional—dan tentu saja bukan sekadar sosok yang ‘sekadar lewat’ di dunia sepak bola.

Ini adalah cerita kesembilan dari rubrik Piala Dunia Icons di Voetbalzone. Dengarkan sekarang versi podcastnya di Spotify atau Apple.

Semuanya dimulai dengan gol yang mudah

Prancis sebenarnya memulai Piala Dunia di Rusia dengan sulit, meskipun memiliki skuad bintang yang di antaranya terdiri dari Paul Pogba, N’Golo Kanté, dan Raphaël Varane. Dalam pertandingan pembuka melawan Australia, dibutuhkan sebuah penalti dan gol bunuh diri yang tidak disengaja untuk menang, dan melawan Peru pun berjalan dengan sulit.

Namun, Mbappé membuktikan sebaliknya. Ia membawa Prancis ke babak 16 besar, meskipun gol pertamanya di Piala Dunia mungkin bukanlah gol yang langsung terlintas di benak Anda. Hal itu karena gol tersebut mungkin merupakan gol termudah dalam kariernya. Setelah tendangan Olivier Giroud yang berubah arah memantul melewati kiper Peru, remaja itu hanya perlu menyundul bola dari jarak kurang dari satu meter. Pada saat itu, ia menjadi pencetak gol termuda Prancis sepanjang sejarah Piala Dunia.

Dalam pertandingan terakhir fase grup, Prancis yang tampil dengan susunan pemain yang sangat berbeda bermain imbang tanpa gol melawan Denmark. Awal turnamen pun terlihat agak kurang memuaskan, namun berkat gol Mbappé, Prancis sudah memastikan lolos ke babak gugur sebagai juara grup.

Getty Images

Mengungguli seorang legenda dan menyamai yang lain

30 Juni 2018, hari ketika dunia benar-benar mulai memahaminya. Siapa pun yang belum menganggap Mbappé serius di fase grup, tidak bisa lagi mengabaikannya setelah babak 16 besar. Pertandingan itu menjadi Kylian Mbappé melawan Lionel Messi, yang akan berkembang menjadi pertandingan klasik Piala Dunia. Argentina finis sebagai runner-up di grup dan bertemu Prancis di Kazan, yang langsung menciptakan pertandingan impian.

Ternyata, inilah pertandingan di mana Mbappé benar-benar menonjol. Dengan kecepatan, kekuatan, dan penyelesaian yang mematikan, ia menunjukkan bahwa generasi baru bintang-bintang top telah muncul. Hanya dalam waktu sebelas menit, ia membuka keunggulan. Setelah Messi sendiri kehilangan bola, Mbappé merebutnya di area pertahanan sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh spektakuler: ia berlari melewati hampir seluruh tim Argentina, menerobos ke dalam kotak penalti, dan akhirnya dijatuhkan oleh Marcos Rojo, yang sama sekali tidak mampu mengikutinya.

Antoine Griezmann berhasil mencetak gol dari tendangan penalti, namun pertandingan tetap tak terduga. Sekitar menit ke-60, kedua tim kembali imbang berkat tendangan jarak jauh yang indah dari Ángel Di María dan Benjamin Pavard, sementara tendangan Messi yang berubah arah bahkan sempat membawa Argentina unggul tipis.

Kemudian Mbappé sepenuhnya mengambil alih pertandingan. Pada menit ke-64, ia mengontrol bola dari kerumunan, menciptakan ruang di kotak penalti yang padat, dan melepaskan tendangan keras dengan kaki kiri. Bola meluncur di bawah kiper Franco Armani: 3-2 untuk Prancis. Bahkan sebelum para penggemar Argentina pulih dari kejutan itu, pukulan berikutnya menyusul. Setelah serangan yang lancar, Olivier Giroud memberikan umpan terobosan halus kepada remaja yang ikut menyerang, yang langsung mencetak gol ke sudut gawang. Kekacauan di pinggir lapangan dan babak baru dalam sejarah sepak bola.

Meskipun Sergio Agüero kemudian mencetak gol untuk Argentina, pertandingan sudah ditentukan. Mbappé tidak hanya mengalahkan Messi, tetapi juga menyamai rekor legenda lain: ia menjadi remaja pertama sejak Pelé yang berusia 17 tahun pada 1958 yang mencetak dua gol dalam pertandingan sistem gugur Piala Dunia. Setelah 60 tahun, prestasi itu akhirnya tercapai kembali.

Getty Images

'Pelé berada di kategori yang berbeda'

Prestasi tersebut membuat Mbappé mendapat pujian dari legenda Brasil yang kini telah meninggal dunia itu sendiri. Pelé memposting pesan di Twitter: “Selamat, @KMbappe. Dua gol Piala Dunia di usia yang begitu muda menempatkanmu dalam kelompok yang istimewa! Semoga sukses di pertandingan-pertandingan berikutnya, kecuali melawan Brasil!”

Meskipun Mbappé telah bergabung dengan kelompok yang sangat eksklusif, ia tetap sangat rendah hati setelah membawa Prancis ke perempat final. Hal ini tidak langsung sesuai dengan usianya yang masih muda.

“Tentu saja merupakan suatu kehormatan bisa menjadi yang kedua setelah Pelé, tapi kita harus melihatnya secara proporsional: Pelé berada di kategori yang berbeda,” katanya. “Namun, tetap menyenangkan bisa berada di antara nama-nama besar itu dan mencetak gol di pertandingan sistem gugur. Saya masih muda; saya lahir pada tahun yang sama ketika Prancis memenangkan Piala Dunia, pada 1998. Itu adalah satu-satunya gelar dunia kami, tetapi kini giliran kami untuk menunjukkan apa yang kami mampu. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk bersinar selain di sini. Semua pemain top hadir, ini adalah panggung terbesar yang ada.”

Pelatih timnas Didier Deschamps sependapat dan menekankan bahwa semua orang telah menyaksikan langkah besar dalam perkembangan Mbappé. “1998 adalah tahun yang baik, kami memenangkan Piala Dunia dan Kylian lahir,” candanya. “Dalam pertandingan sepenting ini, dia telah menunjukkan semua bakatnya. Dia mencetak dua gol, mendapatkan penalti, dan juga berkontribusi dalam pertahanan saat dibutuhkan. Dia adalah pemuda yang luar biasa. Dia hidup untuk sepak bola dan tahu segalanya tentang klub dan pemain. Saya sangat senang dia adalah orang Prancis dan berkembang dengan begitu baik.”

Rekan-rekan setimnya pun melihat ini sebagai titik balik dalam karier penyerang muda tersebut.

“Inilah Kylian yang ingin kami lihat,” kata Antoine Griezmann kepada media. “Dia membuat perbedaan dengan mendapatkan penalti dan kemudian mencetak dua gol. Jelas betapa pentingnya dia bagi kami. Di saat-saat sulit, dia selalu ada. Semoga dunia kini juga melihat potensi tim kami. Namun, yang paling jelas bagi semua orang adalah siapa Kylian sebenarnya.”

Getty Images

Menunggu saat yang tepat

Ternyata hampir seperti sebuah simbol bahwa Mbappé kurang menentukan di babak perempat final dan semifinal, namun justru kembali tampil menonjol di panggung tertinggi. Prancis — yang sering dikritik karena gaya bermainnya yang konservatif — sementara itu berjuang langkah demi langkah menuju final di Moskow.

Di perempat final melawan Uruguay, Griezmann-lah yang menjadi penentu. Pertama, ia melepaskan tendangan bebas yang dimanfaatkan Raphaël Varane untuk mencetak gol, kemudian kiper Fernando Muslera secara mengejutkan gagal menahan tendangan jarak jauh Griezmann. Prancis menang telak 2-0. Itu adalah contoh efisiensi yang sempurna. Mbappé masih mendapat peluang besar untuk membuka skor, tetapi ia salah mengukur waktu sundulannya.

Di semifinal melawan Belgia, Mbappé terutama menjadi motor serangan balik Prancis yang mengancam, yang harus bertahan lama melawan ‘generasi emas’ tetangga mereka, dengan Eden Hazard dan Kevin De Bruyne sebagai bintang utama. Meskipun tidak mencetak gol, penyerang muda ini tetap berbahaya dalam transisi serangan. Dengan kecepatan, teknik, dan posisi cerdasnya, ia tidak memberi waktu istirahat bagi pertahanan Belgia.

Momen puncaknya adalah aksi spektakuler yang membuat Olivier Giroud berhadapan satu lawan satu dengan kiper, meskipun upayanya diblokir pada detik-detik terakhir. Pada akhirnya, sundulan Samuel Umtiti cukup bagi tim asuhan Deschamps untuk mencapai final, di mana Kroasia telah menanti.

Getty Images

Bersinar di panggung terbesar

Setelah penampilannya yang dominan melawan Argentina di babak 16 besar, Mbappé relatif tidak terlihat dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Oleh karena itu, pertanyaan besarnya adalah: apakah ia juga bisa menjadi penentu di panggung tertinggi sepak bola dunia? Jawabannya ternyata adalah ya yang meyakinkan.

Namun, hal itu belum terlihat jelas pada 45 menit pertama. Dalam pertandingan final yang kacau balau, sang remaja hanya memainkan peran yang minim dan sepertinya sedikit tertekan oleh momen tersebut. Prancis memang unggul 2-1 saat turun minum, sekali lagi berkat gol bunuh diri dan tendangan penalti, sama seperti pada pertandingan pembuka melawan Australia.

Setelah jeda, segalanya berubah. Mbappé benar-benar hidup kembali dan menimbulkan masalah besar bagi Kroasia dalam transisi serangan, sementara Prancis yang efisien memperlebar keunggulan menjadi skor penentu melawan tim yang selalu dianggap underdog. Aksi slalomnya di sisi kananlah yang akhirnya mengantarkan bola ke Paul Pogba, yang dengan indah mencetak gol menggunakan kaki kirinya dalam dua sentuhan: 3-1.

Hanya enam menit kemudian, puncak mutlak turnamen Mbappé terjadi. Penyerang PSG itu bergerak dari sayap kanan ke dalam, menerima umpan dari Lucas Hernández, dan melepaskan tendangan mematikan dari jarak sekitar 25 meter. Tendangan rendah dan sempurna itu menghilang ke sudut gawang. Pertandingan pun ditentukan.

“Pemuda yang dunia ada di kakinya: Kylian Mbappé,” seru komentator Peter Drury. “Bayangkan apa saja yang masih menantinya.”

Dengan tendangan itu, Mbappé kembali menyamai rekor Pelé: ia menjadi remaja kedua sepanjang sejarah yang mencetak gol di final Piala Dunia. Prancis meraih gelar juara dunia pertamanya sejak 1998, tahun kelahiran pahlawan barunya.

Getty Images

'Selamat datang di klub'

Kali ini pula, legenda Brasil itu merespons dengan antusias terhadap penerusnya yang masih muda.

“Baru menjadi remaja kedua sepanjang sejarah yang mencetak gol di final Piala Dunia!” tulis Pelé di Twitter. “Selamat datang di klub, @KMbappe, senang akhirnya punya teman!”

Pria yang saat itu berusia 77 tahun itu menambahkan sambil tertawa: “Jika Kylian terus menyamai rekor-rekorku, mungkin aku harus mengeluarkan sepatu bolaku lagi…”

Bahwa Mbappé telah mendapatkan rasa hormat dari sang legenda Brasil itu, semakin jelas pada akhir tahun itu. Pada bulan Desember, Pelé berkata: “Saya sudah pernah memberi selamat kepada Mbappé sebelumnya dan mengatakan bahwa dia adalah pemain yang hebat. Dia memenangkan Piala Dunia pada usia sembilan belas tahun; saya saat itu berusia tujuh belas tahun. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia bisa menyamai prestasi saya. Saya bahkan berpikir bahwa dia bisa menjadi Pelé yang baru. Banyak orang mengira saya mengatakannya sebagai lelucon, tapi itu bukan lelucon.”

Di tengah semua sorotan seputar turnamen, Mbappé sendiri tampaknya memahami dengan baik apa yang diperlukan untuk menjadi seorang legenda sejati. Dalam wawancara langka dengan Time Magazine pada akhir tahun itu, dia berkata: “Saya telah belajar bahwa bintang-bintang terbesar seringkali juga orang-orang yang paling rendah hati, mereka yang paling menghormati orang lain. Ada tiga hal penting: rasa hormat, kerendahan hati, dan kejernihan. Ibu saya selalu mengatakan bahwa untuk menjadi pemain sepak bola hebat, Anda harus menjadi orang yang baik terlebih dahulu.”

Getty Images

Bukan sekadar 'melintas begitu saja'

Kata-kata yang diucapkan Mbappé tak lama setelah final di Moskow—saat confetti masih berserakan di lapangan Stadion Luzhniki—menegaskan kerendahan hatinya serta mentalitas luar biasa yang dimilikinya di usia muda.

“Saya sangat bahagia. Sebelum Piala Dunia, saya sudah berbicara tentang ambisi saya. Perjalanannya panjang, tapi sepadan. Kami bangga telah membuat orang Prancis bahagia. Itulah tugas kami: membuat orang melupakan kekhawatiran mereka sejenak. Untuk itulah kami bermain.

Saya tidak ingin sekadar menjadi orang yang sekadar lewat di dunia sepak bola. Menjadi juara dunia adalah sebuah pesan. Saya ingin menjadi lebih baik lagi, tapi memenangkan Piala Dunia sudah menjadi awal yang indah.”

Jika dilihat dari sudut pandang sekarang — dan dengan segala yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya — Mbappé sebenarnya tidak perlu khawatir sama sekali. Piala Dunia 2018 ternyata menjadi titik awal statusnya sebagai pemain top dunia. Di Rusia, ia bersinar di bawah sorotan terkuat dan dua kali menyamai pencapaian yang oleh banyak orang dianggap sebagai pemain sepak bola terhebat sepanjang masa.

Kini, setelah sepenuhnya mewujudkan potensinya dan tumbuh menjadi salah satu—dan mungkin yang terbaik—pemain terbaik di dunia, ia sudah menjadi ikon Piala Dunia sejati pada usia 26 tahun.