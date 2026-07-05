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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Bagaimana kabar Neymar?.. Ancelotti mengumumkan susunan pemain Brasil untuk menghadapi Norwegia

Brazil vs Norway
Brazil
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C. Ancelotti
Brasil
Norwegia
AS
Italia

Pelatih asal Italia itu memilih Martinelli untuk menjadi starter, menggantikan Paqueta yang cedera

Pelatih tim nasional Brasil asal Italia, Carlo Ancelotti, mengumumkan susunan pemain Seleção untuk menghadapi Norwegia, Minggu malam ini, di Stadion New Jersey, Amerika Serikat, dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Ancelotti memilih untuk menurunkan Gabriel Martinelli sebagai starter menggantikan Lucas Paquetá yang mengalami cedera pada pertandingan sebelumnya melawan Jepang.

Sementara itu, Neymar tetap berada di bangku cadangan untuk pertandingan kelima ini, mengingat ia belum pernah diturunkan sebagai starter sejak awal Piala Dunia.

Kuartet Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Ryan, dan Matheus Cunha memimpin lini serang Samba melawan Norwegia.

Susunan pemain Brasil adalah sebagai berikut:

World Cup
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Brazil
BRA
Norway crest
Norway
NOR

Penjaga gawang: Alisson.

Barisan pertahanan: Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos.

Lini tengah: Bruno Guimarães, Casemiro, Martinelli.

Lini serang: Vinícius Júnior, Ryan, Cunha.

Di sisi lain, trio Erling Haaland, Alexander Sørloth, dan Antonio Nusa memimpin susunan pemain Norwegia yang sebagai berikut:

Penjaga gawang: Nylund.

Barisan pertahanan: Rerson, Air, Hegim, dan Wolf.

Lini tengah: Sander Berg, Patrick Berg, Odegaard.

Lini depan: Sorloth, Nosa, Haaland.

Perlu dicatat bahwa pemenang pertandingan Brasil melawan Norwegia akan menghadapi pemenang pertandingan Inggris melawan Meksiko di perempat final Piala Dunia.

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