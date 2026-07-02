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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Bagaimana dengan Yamal? Susunan pemain resmi untuk pertandingan Spanyol dan Austria

Spain vs Austria
Spain
Austria
World Cup
L. Yamal
Spanyol
Austria

Luis de la Fuente, pelatih tim nasional Spanyol, mengumumkan susunan pemainnya untuk menghadapi Austria pada Kamis malam ini, dalam babak 32 besar Piala Dunia.

De la Fuente memasukkan bintang utamanya, Lamine Yamal, ke dalam susunan pemain inti La Roja untuk pertandingan hari ini, sementara David Alaba dan Konrad Laimer memimpin susunan pemain timnas Austria.

Susunan pemain timnas Spanyol adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Unai Simón

Bek: Marc Cucurella, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi

World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Austria crest
Austria
AUT

Gelandang: Rodri, Dani Olmo, Pedri

Penyerang: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena

Sedangkan susunan pemain Austria adalah sebagai berikut:

Alexander Schlager, Stefan Busch, David Alaba, Kevin Danso, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Xavier Schlager, Nicolas Seewald, Paul Wanner, Michael Gregoritsch

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