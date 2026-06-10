Pertandingan persahabatan antara Inggris dan Kosta Rika, yang semula dijadwalkan pada pukul 23.00 waktu Makkah, ditunda setelah Kota Orlando, Amerika Serikat, dilanda badai petir hebat yang menyebabkan hujan lebat hingga membanjiri lapangan, demikian diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris.

Berdasarkan informasi terbaru, peluit kick-off akan dibunyikan pada pukul 12.00 dini hari waktu Makkah, sementara para pemain kedua tim telah tiba di stadion, dalam uji coba terakhir "The Three Lions" menjelang Piala Dunia.

Situasi ini mengingatkan kembali pada apa yang terjadi dalam pertandingan persahabatan antara Arab Saudi dan Ekuador yang dihentikan sekitar dua jam pada Sabtu dini hari lalu akibat badai petir, yang mengancam jalannya pertandingan Piala Dunia 2026.

Timnas Inggris akan memainkan pertandingan persahabatan terakhirnya sebelum berpartisipasi di Piala Dunia, di mana mereka akan bersaing di Grup F bersama Kroasia, Ghana, dan Panama.

Kota ini mengalami kondisi cuaca yang sangat buruk, di mana surat kabar "The Sun" menegaskan bahwa "hujan tidak berhenti" dengan hujan lebat yang mengguyur lapangan.

Dalam perkembangan yang mencolok, seorang jurnalis yang berada di Orlando melaporkan bahwa ia mendengar "suara guntur terkuat dalam hidupnya", sambil mencatat bahwa peraturan ketat Amerika Serikat terkait keselamatan selama badai petir melarang berada di tempat terbuka, yang memaksanya berlindung di dalam sebuah toko dekat stadion.