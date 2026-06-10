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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

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Badai petir menunda dimulainya sesi latihan Inggris menjelang Piala Dunia

England vs Costa Rica
England
Costa Rica
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England vs Croatia
Croatia
World Cup
Inggris
Kosta Rika
AS
Kroasia

Hujan tak kunjung berhenti di Kota Orlando!

Pertandingan persahabatan antara Inggris dan Kosta Rika, yang semula dijadwalkan pada pukul 23.00 waktu Makkah, ditunda setelah Kota Orlando, Amerika Serikat, dilanda badai petir hebat yang menyebabkan hujan lebat hingga membanjiri lapangan, demikian diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris.

Berdasarkan informasi terbaru, peluit kick-off akan dibunyikan pada pukul 12.00 dini hari waktu Makkah, sementara para pemain kedua tim telah tiba di stadion, dalam uji coba terakhir "The Three Lions" menjelang Piala Dunia.

Situasi ini mengingatkan kembali pada apa yang terjadi dalam pertandingan persahabatan antara Arab Saudi dan Ekuador yang dihentikan sekitar dua jam pada Sabtu dini hari lalu akibat badai petir, yang mengancam jalannya pertandingan Piala Dunia 2026.

Timnas Inggris akan memainkan pertandingan persahabatan terakhirnya sebelum berpartisipasi di Piala Dunia, di mana mereka akan bersaing di Grup F bersama Kroasia, Ghana, dan Panama.

Friendlies
England crest
England
ENG
Costa Rica crest
Costa Rica
CRC
World Cup
England crest
England
ENG
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Croatia
CRO

Kota ini mengalami kondisi cuaca yang sangat buruk, di mana surat kabar "The Sun" menegaskan bahwa "hujan tidak berhenti" dengan hujan lebat yang mengguyur lapangan.

Dalam perkembangan yang mencolok, seorang jurnalis yang berada di Orlando melaporkan bahwa ia mendengar "suara guntur terkuat dalam hidupnya", sambil mencatat bahwa peraturan ketat Amerika Serikat terkait keselamatan selama badai petir melarang berada di tempat terbuka, yang memaksanya berlindung di dalam sebuah toko dekat stadion.

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