"Ayo, Maroko... Kami menanti mereka"... Perdebatan sengit antara Abu Treika dan Julián di siaran langsung

Di studio-studio saluran "beIN Sports" asal Qatar, terjadi perdebatan analisis yang sengit antara legenda Mesir Mohamed Abu Treika, dan bintang Belanda Rod Hoolit, setelah kemenangan telak Belanda atas Swedia 5-1 di Piala Dunia 2026. Kedua analis tersebut bertukar pandangan yang berbeda mengenai kemampuan "De Molens" dalam menghadapi tim-tim besar, dalam perbincangan yang mengungkap kepercayaan diri berlebihan dari pihak Belanda dan peringatan realistis dari pihak Mesir.

Abu Treika, dalam analisisnya, menyoroti bahwa performa yang ditunjukkan timnas Belanda sejauh ini belum cukup untuk menghadapi tim-tim besar, sambil memperingatkan tentang kelemahan pertahanan yang jelas yang bisa membuat "De Oranje" membayar mahal di babak-babak selanjutnya.

Abu Treika mengatakan: “Performa yang ditunjukkan timnas Belanda sejauh ini… jika mereka menghadapi Brasil atau Maroko di babak berikutnya, mereka akan kalah dari keduanya; karena mereka memiliki masalah pertahanan yang besar.”

"Memang benar mereka telah bermain melawan Tunisia (belum bertanding) dan Aljazair (Les Verts menang 1-0 dalam laga persahabatan), tetapi Maroko berbeda dari tim-tim Arab yang pernah dihadapi Belanda," tambah "Sang Penyihir Mesir" itu, dalam isyarat jelas bahwa level "Singa Atlas" jauh melampaui apa yang dihadapi Belanda dalam laga persahabatan terakhirnya.

Namun, Hoolit, legenda Belanda itu, tidak menerima analisis tersebut, dan menjawab dengan keyakinan yang jelas, “Tidak, tidak… kami tidak takut pada siapa pun,” sebagai pesan tantangan yang tegas kepada semua lawan.

Dalam upaya memprovokasi Koolit dan membuktikan pandangannya, Abu Treika berkata dengan nada sinis: “Kalau begitu, semoga kalian menghadapi Maroko,” merujuk pada keinginannya untuk melihat Belanda menghadapi ujian sesungguhnya melawan tim kuat seperti Aswad al-Atlas.

Namun, Koolit tidak mundur, malah meningkatkan level tantangannya dengan berkata penuh keyakinan: “Biarkan Maroko datang… kami menanti mereka,” sebuah pernyataan yang memicu heboh di media sosial.