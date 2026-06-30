Pernyataan legenda Mesir Mohamed Abu Treika, analis saluran "BeIN Sports", kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar, setelah prediksinya mengenai tim nasional Belanda terbukti benar; tim tersebut tersingkir dari Piala Dunia 2026 oleh Maroko di babak 32 besar.

Abu Treika sempat terlibat dalam perdebatan menarik dengan legenda sepak bola Belanda, Ruud Gullit, di dalam studio analisis, setelah kemenangan telak yang diraih timnas Belanda atas Swedia dengan skor 5-1 pada babak penyisihan grup. Keduanya berbeda pendapat mengenai seberapa besar kemampuan "Orang-Orang Kincir Angin" untuk melanjutkan perjalanan mereka melawan tim-tim besar.

Abu Treika berpendapat bahwa penampilan yang ditunjukkan Belanda saat melawan Swedia dan sebelumnya saat imbang 2-2 dengan Jepang, tidak mencerminkan kesiapan yang sesungguhnya untuk bersaing memperebutkan gelar juara, sambil menegaskan bahwa tim tersebut mengalami masalah pertahanan yang mungkin akan terlihat jelas saat menghadapi tim-tim papan atas.

Bintang Mesir itu mengatakan dalam analisisnya: “Dengan performa yang ditunjukkan timnas Belanda sejauh ini, jika mereka menghadapi Brasil atau Maroko di babak berikutnya, mereka akan kalah dari keduanya, karena mereka memiliki masalah pertahanan yang besar.”

Namun, Koolit menolak pandangan tersebut, dan menjawab dengan percaya diri, “Tidak… kami tidak takut pada siapa pun,” sebelum Abu Treika menimpali sambil tersenyum, “Kalau begitu, semoga kalian menghadapi Maroko.”

Kholet tidak ragu untuk meningkatkan tantangan, lalu menjawab: “Biarkan Maroko datang… kami menanti mereka,” sebuah pernyataan yang saat itu menyebar luas di berbagai platform media sosial.

Beberapa hari kemudian, babak 32 besar menyuguhkan pertandingan yang diharapkan Abu Treika, di mana timnas Maroko berhasil menyingkirkan Belanda dari turnamen.

Para penggemar kembali membagikan cuplikan yang menampilkan Abu Treika dan Khulit di dalam studio, dengan anggapan bahwa prediksi bintang Mesir itu terwujud di lapangan, setelah tantangan tersebut berakhir dengan kemenangan Maroko yang pantas dan lolosnya mereka ke babak berikutnya, sementara perjalanan Belanda di Piala Dunia 2026 berakhir.

Baca juga:

Gol Iran yang dianulir memberi napas baru bagi Senegal