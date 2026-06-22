Mantan petenis Maroko, Younes El Ainaoui, mengenang masa kecil putranya, Nael, gelandang Aswad Al-Atlas, yang bermimpi bermain untuk Barcelona.

Nael Al-Ainawi, yang kini berusia 24 tahun, terikat kontrak dengan klub Italia Roma hingga musim panas 2030.

Surat kabar "Mundo Deportivo" memuat pernyataan ayah Al-Ainawi, yang mengatakan, “Anak saya sangat mengidolakan Barcelona. Dia tinggal di sana sejak lahir hingga berusia 11 tahun, dan dia akan menjadi orang paling bahagia di dunia jika suatu hari nanti bisa bermain di sana.”

Nael Al-Ainawi lahir di Prancis, namun keluarganya segera pindah ke Barcelona, di mana ia tumbuh besar di tengah atmosfer klub Catalan tersebut dan menyerap budayanya sejak kecil.

Al-Ainawi sebelumnya pernah menyatakan, “Saya adalah gelandang modern, memiliki daya tahan yang tinggi, dan bisa bermain di posisi mana pun di lini tengah. Saat masih kecil, saya tinggal di Barcelona, dan saya adalah penggemar Barça; Iniestaa selalu menjadi panutan saya.”

Nael Al-Ainawi telah tampil dalam dua pertandingan yang dilakoni timnas Maroko di Piala Dunia sejauh ini, dan bermain penuh di kedua laga tersebut, membentuk duet di lini tengah bersama Ayoub Bouadi, pemain Lille asal Prancis.

Meskipun ia bermimpi bermain untuk Barcelona, kepindahannya ke klub Catalan tersebut tampaknya sulit saat ini, karena posisinya dipenuhi oleh pemain-pemain seperti Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, dan Marc Bernal.