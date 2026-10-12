Ayah bintang Arsenal merespons rumor Real Madrid

Ayah bintang Arsenal, Mikel Merino, membantah rumor yang mengaitkan gelandang tersebut dengan Real Madrid, sembari menegaskan bahwa putranya masih bahagia bersama Arsenal.

Pemain internasional Spanyol berusia 30 tahun itu meninggalkan Real Sociedad untuk bergabung dengan Arsenal dalam transfer senilai 31,6 juta pounds setelah memenangi gelar Piala Eropa bersama timnas Spanyol pada 2024.

Sepanjang periode tersebut, Merino tampil dalam 86 pertandingan di seluruh kompetisi bersama Arsenal, mencetak 16 gol dan 8 assist di bawah arahan rekan senegaranya, Mikel Arteta.

Merino membuktikan dirinya sebagai anggota yang tak tergantikan di ruang ganti Arsenal selama dua tahun pertamanya di London utara, dan kemampuannya untuk mengisi posisi penyerang murni secara sementara terbukti menjadi nilai tambah yang sangat berguna.

Meski demikian, persaingan ketat untuk posisi di tim membuat Merino harus menjalani peran sekunder di Emirates Stadium, di mana sang juara Piala Dunia 2026 itu belum sekali pun tampil sebagai starter di Premier League musim ini.

Hal tersebut memunculkan sejumlah spekulasi bahwa Merino mungkin terbuka terhadap tantangan baru jauh dari Arsenal, di tempat yang bisa menjamin dirinya mendapatkan lebih banyak menit bermain.

Ketertarikan Real Madrid untuk merekrut Merino sudah disebut-sebut sebelum ia bergabung dengan Arsenal dua tahun lalu, dan laporan-laporan dari Spanyol pekan ini mengindikasikan bahwa raksasa LaLiga itu bisa kembali mencoba mendatangkan mantan pemain Real Sociedad tersebut.

Namun ayah Merino, yang tampil sebagai bintang tamu dalam program "Goles con Parado", berupaya mengakhiri pembicaraan bahwa putranya mungkin sudah tidak bahagia dengan peran sekundernya di Arsenal.

Ketika ditanya mengapa Real Madrid tidak melakukan upaya terkoordinasi untuk merekrut putranya sebelum Arsenal mendapatkan jasanya, ia menjawab seperti dikutip surat kabar Inggris "Metro": "Begini, lihat saja, ini bukan hanya soal Real Madrid."

Ia menambahkan: "Dia bermain di Arsenal dan telah memenangi Premier League, mencapai final Liga Champions, serta mencapai semifinal Liga Champions tahun lalu."

Ia melanjutkan: "Dia bagian dari tim berkelas dunia, jadi dia adalah pemain berkelas dunia."

Ketika ditanya apakah Merino mungkin kembali ke LaLiga di masa depan, ia menjawab: "Begini, saat ini dia berada di klub yang bersaing untuk segala hal. Itulah yang dia inginkan ketika meninggalkan Real Sociedad."



