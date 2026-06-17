Austria memecahkan kutukan yang telah berlangsung selama 44 tahun saat menghadapi Yordania

Tim nasional Austria mencatatkan awal yang sempurna di Piala Dunia 2026, dengan mengalahkan Yordania (3-1) pada Rabu pagi ini, sekaligus mengakhiri rentetan hasil buruk yang panjang di turnamen tersebut.

Dengan kemenangan ini, Austria mengakhiri penantian selama 36 tahun untuk meraih kemenangan di Piala Dunia, sejak 19 Juni 1990, ketika mereka mengalahkan Amerika Serikat (2-1), menurut situs "stats foot" Prancis.

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Prestasi ini tidak hanya sebatas meraih kemenangan, tetapi Austria juga berhasil mematahkan kutukan pertandingan pembuka, setelah meraih kemenangan pertamanya dalam pertandingan pertama di Piala Dunia, sejak mengalahkan Chili pada 17 Juni 1982, yaitu 44 tahun yang lalu.

Austria sempat unggul atas tim Al-Nashama berkat gol Romano Schmid pada menit ke-21, sebelum Ali Alwan mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-50.

Namun, tim Eropa itu kembali unggul berkat gol bunuh diri yang dicetak oleh pemain Yordania, Yazan Al-Arab, pada menit ke-76, sebelum Marco Arnautović melengkapi hat-trick Austria pada menit ke-90+12 melalui tendangan penalti.

Yordania dan Austria berada di Grup 10 Piala Dunia, bersama Argentina dan Aljazair yang pertandingannya berakhir dengan kemenangan tim Amerika Latin tersebut (3-0).



