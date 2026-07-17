Atlético mengejutkan Barcelona: Kami tidak akan menjual Álvarez seharga 200 juta

Miguel Ángel Gil Marín, CEO Atlético Madrid, mengeluarkan pernyataan tegas untuk mengakhiri sekali dan untuk selamanya kontroversi seputar masa depan Julián Álvarez, sekaligus menyampaikan pesan yang jelas kepada Juan Laporta dan manajemen Barcelona.

Surat kabar "Marca" memuat pernyataan Gil Marín, di mana ia mengatakan, "Kami tidak ingin menjual Julián Álvarez."

Ia menambahkan, “Kami tidak akan menerima tawaran sebesar 100 juta euro, dan kami juga tidak akan menerima tawaran sebesar 150 juta atau bahkan 200 juta euro.”

Pernyataan dari petinggi Atlético Madrid ini menegaskan sikap klub yang teguh, sejak penyerang asal Argentina, Julián Álvarez, menyatakan keinginannya untuk pindah ke Barcelona.

Los Rojiblancos bersikukuh untuk mempertahankan sang pemain dan tidak akan terlibat dalam negosiasi apa pun terkait penjualannya, berapa pun nilai tawaran yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian, Atlético Madrid secara definitif menutup pintu bagi semua upaya untuk merekrut penyerang asal Argentina tersebut selama jendela transfer saat ini, sekaligus menegaskan bahwa ia merupakan bagian penting dari proyek tim di bawah kepemimpinan pelatih Diego Simeone.