"Kami ingin kembali memberi selamat kepada Real Madrid karena terus mencetak sejarah dengan membuktikan bahwa 100% komunitas medis dunia telah keliru", dengan cuitan sarkastis inilah klub Atletico Madrid kembali menyulut kobaran krisis Fede Valverde.

Setelah Real Madrid mengumumkan cedera pada gelandang asal Uruguay itu berupa terkilir pergelangan kaki tingkat ketiga akibat tekel keras dari Kang-in Lee dalam laga derbi, tekel yang membuat Real Madrid menuntut agar pelakunya langsung diusir, sang pemain kembali masuk dalam daftar skuad tim hanya 17 hari setelah pernyataan resmi tersebut.

Dan Atletico Madrid tidak melewatkan kesempatan untuk menyindir "keajaiban Valverde". Setelah tiga pekan berlalu, gema derbi itu masih terus berlanjut, dan Atletico tidak ragu untuk membangkitkan kontroversi seputar momen yang menimbulkan banyak keriuhan, baik selama pertandingan maupun setelahnya ketika laporan medis sang pemain dirilis.

Real Madrid sebelumnya menjaga kerahasiaan kembalinya Valverde selama mungkin, hingga mereka mengumumkan daftar skuad tim untuk menghadapi Villarreal besok Sabtu. Kapten Real Madrid yang mengalami cedera dalam derbi melawan Atletico itu ikut serta dalam sesi latihan terakhir tanpa masalah apa pun, sehingga ia tersedia bagi pelatih Jose Mourinho pada laga pertama setelah jeda internasional, yaitu 17 hari setelah dirilisnya laporan medis yang disebutkan.

Rincian cedera ini kembali ke laga derbi yang digelar pada 20 September, yang berakhir dengan kekalahan Real Madrid dengan skor (2-1) di Stadion Metropolitano. Sang bintang asal Uruguay itu mengalami tekel keras dari Kang-in Lee pada babak pertama, momen yang, bersama tekel Cristian Romero terhadap Jude Bellingham, memicu kritik keras dari manajemen klub terhadap kepemimpinan wasit. Meski mengalami benturan ini, Valverde menuntaskan pertandingan, dan kekhawatiran baru muncul setelah peluit panjang usai terlihat pembengkakan yang jelas pada bagian cedera.

Klub sebelumnya telah mengeluarkan dua pernyataan mengenai kondisinya; dalam pernyataan pertama, tepat setelah derbi berakhir, disebutkan bahwa sang pemain mengalami "cedera serius pada pergelangan kaki kiri". Dan dua hari kemudian, tepatnya pada 22 September, setelah menjalani pemeriksaan tambahan, klub menyampaikan diagnosis akhir berupa "terkilir tingkat ketiga pada pergelangan kaki kiri", dengan menetapkan masa pemulihannya "dalam evaluasi berkelanjutan".

Dan kini, setelah jeda internasional, Valverde sudah siap dan tersedia bagi Mourinho, sehingga Atletico Madrid memanfaatkan kesempatan untuk "memberi selamat" atas pemulihan cepat sang pemain, yang kembali mengobarkan kontroversi seputar laga puncak derbi yang digelar tiga pekan lalu.