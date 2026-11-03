Atletico Madrid bukan Aston Villa: Apakah Flick kembali bermain api menghadapi Simeone dalam duel La Liga?

Barcelona meraih kemenangan penting pada hari Selasa ini atas tamunya Aston Villa dengan skor 3-0, untuk kembali ke jalur kemenangan di Liga Champions Eropa.

Pertandingan digelar di Stadion Camp Nou, dalam rangka pekan keempat fase liga ajang Liga Champions Eropa, sehingga Barca mencapai angka sembilan dan naik ke posisi runner-up.

Barca sebelumnya kalah pada pekan lalu dari Paris Saint-Germain dengan skor 4-2, namun hari ini kembali meraih kemenangan ketiga untuk mengangkat koleksi poinnya menjadi 9.

Flick menggunakan senjata pressing tinggi

Pertandingan ini menyaksikan pelatih Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, mengandalkan pressing tinggi menghadapi Aston Villa sejak awal laga.

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Dalam hal itu, Flick mengandalkan kuartet depan yang terdiri dari Raphinha, Lamine Yamal, Gordon, dan Fermin Lopez, bahkan Pedri dan Rodri pun turut serta dalam pressing.

Senjata ampuh ini berhasil dengan baik pada menit-menit awal dan menyebabkan kesalahan fatal di lini pertahanan Aston Villa, yang dimanfaatkan Lamine Yamal untuk mencetak gol pertama.

Setelah itu kesalahan-kesalahan tersebut terus berulang sepanjang pertandingan meski berkurang pada babak kedua, setelah upaya Unai Emery, pelatih Aston Villa, memperbaiki kondisi timnya.

Sepanjang pertandingan, pressing para pemain Barcelona terhadap Aston Villa di depan gawang mereka membuahkan hasil, di mana banyak peluang tercipta untuk Barca yang berhasil merebut kembali bola akibat mempersempit ruang, atau memaksa lawan dalam banyak kesempatan untuk membuang bola ke depan karena khawatir kehilangannya di area berbahaya.

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Sisi lain dari strategi Flick

Meski strategi Flick berhasil secara ofensif, hal itu menimbulkan masalah defensif besar bagi Barca, yang menghadapi serangan-serangan yang sangat berbahaya.

Pada babak pertama khususnya, tim Inggris itu mendapat 4 peluang nyata untuk mencetak gol, dari serangan balik yang dimanfaatkan Aston Villa atas majunya para pemain Barca untuk melakukan pressing dari depan, lalu melancarkan serangan balik yang mengancam hingga ke gawang Joan Garcia.

Andai bukan karena gemilangnya Joan Garcia, hasil pertandingan bisa berubah. Situs internasional "Sofascore" memberinya penilaian yang mencapai 8 dari 10, hal yang menonjolkan peran yang dimainkannya dalam pertandingan hari ini.

Pada babak kedua, peluang Aston Villa berkurang dibandingkan babak pertama, namun tetap berbahaya, bahkan tiang gawang menggagalkan gol yang nyaris terjadi bagi tim Inggris itu.

Joan Garcia berhasil keluar dengan gawang bersih dalam pertandingan hari ini meski ada serangan-serangan berbahaya dari Aston Villa.

Ini merupakan kali pertama Barca tidak kebobolan di Liga Champions, setelah 18 pertandingan di mana mereka gagal menjaga kebersihan gawangnya.

Alarm peringatan sebelum laga Atletico Madrid

Barcelona akan menjalani pertemuan panas pada hari Minggu mendatang, ketika bertandang ke markas Atletico Madrid, di Stadion Wanda Metropolitano, dalam rangkaian kompetisi Liga.

Barca memuncaki klasemen dengan koleksi 30 poin, di belakangnya Atletico Madrid dengan 28 poin, lalu Real Madrid di posisi ketiga dengan 27 poin.

Barcelona tentu saja mengincar kemenangan untuk mempertahankan puncak klasemen yang akan mereka kehilangan jika kalah dari runner-up-nya, bahkan bisa saja menyamai rivalnya Real Madrid di akhir pekan tersebut.

Pertandingan Aston Villa menjadi pesan peringatan bernada keras bagi Hansi Flick, yang akan mempertaruhkan poin laga Atletico Madrid, jika bermain dengan gaya yang sama seperti yang diterapkannya malam ini.

Sudah diketahui bahwa serangan balik cepat dan kilat adalah gaya yang paling menonjol dalam filosofi pelatih Argentina Diego Simeone bersama Atletico Madrid.

Dan jika Simeone meninggalkan strategi ini di beberapa pertandingan, ia akan kembali ke sana pada laga-laga besar, untuk mengamankan pertahanannya dan berusaha menggetarkan gawang lawan.

Atletico Madrid memiliki banyak pemain istimewa dalam skuadnya, yang mampu mengancam gawang Barcelona dengan kuat melalui serangan balik cepat.

Diperkirakan Simeone akan mengandalkan pemain-pemain seperti Giuliano Simeone, Julian Alvarez, Marcos Llorente, Alejandro Baena, Pablo Barrios, dan Sorloth, di samping kehadiran Lookman dan Kang-in Lee, dalam daftar pemain.

Mayoritas dari mereka memiliki kecepatan tinggi dan kualitas teknis yang besar, hal yang akan menempatkan Barcelona dalam posisi sulit jika Los Rojiblancos mendapatkan kesempatan melancarkan serangan balik, sebagaimana yang terjadi malam ini dengan Aston Villa.

Jadi, apakah Flick akan menyesuaikan cara bermainnya menghadapi Atletico Madrid atau mempertaruhkan diri dengan mengandalkan strategi laga melawan Aston Villa di pertandingan Liga yang dinanti?