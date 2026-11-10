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Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Atletico Madrid buka peluang transfer barter dengan Arsenal

Transfers
D. Simeone
J. Alvarez
M. Zubimendi
Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
LaLiga
Arsenal vs Hull City
Arsenal
Hull City
Premier League
Argentina
Spanyol
Inggris

Tarian transfer antara Madrid dan London

Diego Simeone belum kehilangan harapan untuk memperkuat lini tengah Atletico Madrid dengan transfer kelas berat, karena pelatih asal Spanyol itu menempatkan Martin Zubimendi, pemain Arsenal, dalam daftar target potensialnya menjelang bursa transfer musim dingin mendatang, dengan memanfaatkan menurunnya peran pemain tersebut dalam perhitungan klub Inggrisnya.

Situs "Foot Mercato" asal Prancis menyebutkan, mengutip stasiun radio "Radio Nacional de España" (RNE), bahwa Mateu Alemany menilai skuad Atletico Madrid masih membutuhkan penguatan, dan ia menetapkan Zubimendi sebagai target menarik untuk memperkuat lini tengah.

Mantan pemain Real Sociedad itu kehilangan tempat utamanya di susunan pemain Arsenal belakangan ini, yang membuatnya terbuka terhadap gagasan untuk pergi demi mencari peluang bermain yang lebih besar, di tengah ketertarikan sejumlah klub lain terhadap jasanya, di antaranya Real Madrid yang memantaunya hingga belum lama ini.

Zubimendi mendapat kekaguman dari Simeone, yang melihatnya sebagai tambahan kuat bagi lini tengah, dan bermimpi memanfaatkan kemampuannya bersama Pablo Barrios, namun merampungkan transfer ini tidak akan mudah, mengingat persaingan yang diperkirakan datang dari sejumlah klub Eropa.

Dalam konteks yang terkait, radio Spanyol itu menyinggung masa depan Julian Alvarez, yang namanya dikaitkan dengan Arsenal pada bursa transfer musim panas lalu, seraya mengisyaratkan kemungkinan terjadinya pergerakan yang melibatkan kedua pemain sekaligus, baik melalui kepindahan mereka dalam satu kesepakatan maupun bahkan masuknya mereka ke dalam kesepakatan pertukaran.

Meski demikian, skenario kepindahan Zubimendi dan Alvarez dalam arah yang berlawanan tetap menjadi kemungkinan yang lemah hingga saat ini, meski bisa saja menyimpan sejumlah kejutan di bursa transfer.

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