Atas perintah Mourinho... Enzo Fernández menggantikan Bouaidi dari daftar pilihan Real Madrid

Pihak manajemen Real Madrid telah mengambil keputusan penting dalam beberapa jam terakhir untuk bergerak merekrut pemain tengah asal Argentina, Enzo Fernández, dari Chelsea, guna memperkuat lini tengah tim pada periode mendatang.

Pemilihan Fernández (25 tahun) ini dilakukan setelah klub Kerajaan tersebut memastikan bahwa merekrut Oliisi tidak mungkin dilakukan, selain itu kesepakatan dengan Matheus Fernández juga dikesampingkan setelah dilakukan penjajakan awal, karena pemain berusia 21 tahun tersebut lebih memilih pindah ke Tottenham karena melihat peluang yang lebih besar untuk berkembang di sana.

Oleh karena itu, klub putih tersebut telah mulai menggerakkan mekanismenya untuk memulai pembicaraan dengan Chelsea dalam beberapa hari ke depan, didukung oleh keinginan kuat sang pemain, yang telah memberi tahu Real Madrid bahwa ia akan melakukan segala upaya untuk menyelesaikan transfer ini.

Menurut surat kabar Spanyol “AS”, Enzo Fernández selalu berada di urutan teratas dalam daftar prioritas pelatih asal Portugal, José Mourinho, yang telah ia sampaikan kepada manajemen sejak awal.

Meskipun ada opsi lain yang telah dipertimbangkan, seperti Matheus Fernandes atau Ayoub Bouadi yang telah dipantau Real Madrid selama beberapa bulan melalui Johnny Cavallat, namun bintang asal Maroko tersebut tidak sesuai dengan profil pemain yang disukai Mourinho karena usianya yang masih muda dan kurangnya pengalaman, di mana sang pelatih ingin memiliki sekelompok pemain berpengalaman dan teruji di level elit agar para pemain muda dapat berkembang di sekitar mereka.

Pilihan gelandang Borussia Neumünster, yang menjadi starter bersama Jerman di Piala Dunia, juga sempat diusulkan, namun ia mendapat penilaian yang sama, sehingga klub Real Madrid akhirnya memutuskan untuk memenuhi keinginan utama Mourinho dengan merekrut Enzo Fernández, dan opsi-opsi lain hanya akan dipertimbangkan jika dipastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak dapat terwujud.

Pelatih asal Portugal itu melihat Enzo sebagai gelandang ideal untuk proyek olahraganya, mengingat kemampuannya yang tinggi dalam menutupi area luas di lapangan, serta kepemimpinannya baik di dalam maupun di luar lapangan, ditambah kemampuannya dalam menggerakkan tim; ia adalah gelandang “box-to-box” yang sangat dibutuhkan tim.

Keinginan ini terhambat oleh penjualan pemain Chelsea, Kokorela, seharga 50 juta euro yang telah membantu klub tersebut menyeimbangkan neraca keuangannya secara relatif, ditambah keinginan Xabi Alonso untuk mengandalkan Enzo. Namun, faktor penentu terletak pada keyakinan penuh sang pemain untuk pindah ke Real Madrid, suatu situasi yang mungkin menjadi tidak dapat diterima bagi manajemen klub London tersebut.

Perkiraan keuangan menunjukkan bahwa transaksi ini akan menjadi kesepakatan bernilai tiga digit, mengingat Chelsea telah membayar 121 juta euro untuk merekrut Enzo pada musim panas 2022, setelah klub asal Lisbon tersebut sebelumnya membayar 45 juta euro untuk mendatangkan pemain tersebut dari River Plate.

Nilai transfer bagi Real Madrid tidak akan kurang dari sedikit di atas 100 juta euro, terutama karena sang pemain terikat kontrak jangka panjang hingga tahun 2032.

Pada musim ini, Enzo dikenai denda oleh Chelsea akibat pernyataannya yang menunjukkan ketertarikannya pada Real Madrid. Dalam sebuah wawancara di YouTube, ia mengatakan: “Saya ingin tinggal di Spanyol. Saya sangat menyukai Madrid, karena kota itu mengingatkan saya pada Buenos Aires. Saya akan tinggal di Madrid, dan seorang pemain sepak bola bisa tinggal di mana pun ia mau.”

Pihak manajemen Real Madrid berupaya menyelesaikan dua permintaan terakhir pelatih José Mourinho secepat mungkin, yaitu merekrut seorang gelandang dan seorang bek lagi. Untuk menyediakan dana bagi transfer Enzo, klub mengandalkan kemungkinan penjualan besar-besaran salah satu gelandang dalam skuad saat ini, mengingat duo gelandang Camavinga dan Tchouameni memiliki nilai pasar yang tinggi di Liga Primer Inggris.