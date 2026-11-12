Atas perintah Inzaghi: 20 hari tanpa pertandingan di Al Hilal Saudi

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Para suporter klub Al Hilal Saudi kini harus menjalani 20 hari tanpa menyaksikan tim mereka memainkan pertandingan apa pun, berdasarkan keputusan Simone Inzaghi asal Italia, pelatih tim utama.

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Al Hilal menjalani laga terakhirnya pada 3 November lalu, ketika menang 2-0 atas Shabab Al Ahli dari Uni Emirat Arab, pada pekan keempat fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Al Hilal sedianya akan menghadapi Al Ettifaq pada akhir pekan lalu, namun Liga Roshn menunda sepenuhnya pekan ketiga belas, sebelum jeda internasional saat ini, setelah penundaan turnamen Piala Asia 2027.

Surat kabar "Arriyadiyah" asal Arab Saudi menyebut bahwa Inzaghi menolak gagasan menggelar laga uji coba apa pun selama jeda internasional saat ini, dan lebih memilih cukup dengan sejumlah manuver dalam sesi latihan harian yang dimulai Sabtu mendatang di Pusat Olahraga Al Majidiyah, ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

Keputusan pelatih asal Italia itu muncul di tengah keterbatasan jumlah pemain yang dialami tim saat ini, akibat banyaknya pemain yang absen, baik karena dipanggil tim nasional maupun karena mengalami cedera.

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Sebanyak 8 pemain Al Hilal bergabung dengan timnas Arab Saudi dalam pemusatan latihan mereka saat ini di ibu kota Qatar, Doha, yaitu Mohammed Al Owais, Mohammed Mahzari, Hassan Tambakti, Mutaib Al Harbi, Ali Lajami, Mohammed Kanno, Nasser Al Dawsari, dan Sultan Mandash.

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Selain itu, kiper Yassine Bounou bergabung dengan timnas Maroko, bek Kalidou Koulibaly ke Senegal, rekannya Yusuf Akcicek ke timnas junior Turki, gelandang Sergej Milinkovic-Savic ke timnas Serbia, rekannya Ruben Neves ke timnas Portugal, dan winger Crysencio Summerville ke Belanda.

Di samping itu, Al Hilal juga kehilangan 3 pemain karena cedera, dengan yang terdepan adalah sang kapten Salem Al Dawsari, winger asal Brasil Gabriel Martinelli, serta gelandang asal Prancis Simon Bouabre.

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Karena keterbatasan besar ini, Inzaghi memutuskan untuk mengandalkan para pemain tim Al Hilal U-21 yang berlaga di Liga Joy Elite, demi menambal kekosongan yang dialami tim utama pada jeda internasional.

Tim Al Hilal U-21 menampilkan performa sedang pada musim ini di Liga Joy Elite, di mana mereka menempati peringkat keenam klasemen dengan 17 poin, hasil dari 5 kemenangan, dua hasil imbang, dan sekali kekalahan.

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Ini menjadi kali kedua pelatih asal Italia itu memutuskan menggunakan jasa para pemain tim Al Hilal U-21 pada musim ini, setelah ia juga melakukannya pada jeda internasional sebelumnya.

Perlu dicatat bahwa keputusan pelatih asal Italia itu akan membuat Al Hilal tanpa laga apa pun selama 20 hari, karena pertandingan mereka berikutnya adalah melawan Nasaf dari Uzbekistan, pada 23 November, di kandang tim tersebut, pada pekan kelima fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

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Al Hilal menempati peringkat kedua Grup Barat turnamen Liga Champions Asia Elite dengan 9 poin, hasil dari 3 kemenangan dan sekali kekalahan, terpaut 3 poin di belakang Al Ain dari Uni Emirat Arab yang berada di puncak.

Setelah itu, Al Hilal akan bertandang ke markas Al Ettifaq, di stadion tim tersebut di Dammam, pada 28 November, pada pekan ketiga belas Liga Roshn Arab Saudi.

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Al Hilal saat ini bertengger di puncak Liga Roshn Arab Saudi dengan 30 poin, hasil dari 10 kemenangan dan sekali kekalahan, unggul dua poin atas Al Qadsiah dan Al Nassr, yang masing-masing menempati peringkat kedua dan ketiga.