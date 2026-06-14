Atas perintah FIFA... Bahasa ini dilarang digunakan dalam konferensi pers Piala Dunia!

Piala Dunia 2026 kembali memicu perdebatan yang jauh melampaui batas-batas sepak bola: perdebatan mengenai komunikasi dan hambatan bahasa dalam turnamen yang seharusnya bersifat global.

Konferensi pers Vinícius Júnior, Achraf Hakimi, dan Frenkie de Jong memicu kontroversi setelah penggunaan bahasa Spanyol dibatasi karena alasan logistik, menurut surat kabar "Sport" dari Catalunya.

Seorang jurnalis mencoba mengajukan pertanyaannya dalam bahasa Spanyol kepada bintang Maroko, Achraf Hakimi, yang sangat menguasai bahasa tersebut. Namun, koordinator konferensi menengahi dan mengingatkan bahwa sesuai dengan protokol yang berlaku di konferensi tersebut, hanya beberapa bahasa yang memiliki layanan penerjemahan simultan yang diperbolehkan.

Situasi ini mengejutkan banyak hadirin, terutama karena Hakimi sendiri tidak keberatan menjawab dalam bahasa Spanyol. Namun, pada akhirnya ia terpaksa menjawab dalam bahasa Inggris sesuai aturan.

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Adegan serupa terulang dalam konferensi pers Vinícius Júnior. Penyerang Brasil itu menjawab ketika seorang jurnalis mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris, dan memintanya untuk mengajukan pertanyaan dalam bahasa Spanyol jika memungkinkan.

Namun, jurnalis tersebut terpaksa melanjutkan dalam bahasa Inggris karena batasan yang sama, dan Vinícius akhirnya menjawab tanpa masalah besar, tetapi situasi tersebut dengan jelas menunjukkan rasa malu yang ditimbulkan oleh batasan tersebut.

"Sport" menambahkan bahwa kasus-kasus ini bukanlah kejadian yang terisolasi, karena Frenkie de Jong, pemain Barcelona dan tim nasional Belanda, juga tidak diizinkan untuk menjawab dalam bahasa Spanyol meskipun ia menguasainya dengan baik, setelah bertahun-tahun bermain di klub Catalan tersebut.

Alasan FIFA

Penjelasan resmi didasarkan pada alasan logistik: FIFA ingin membatasi diri pada bahasa-bahasa yang memiliki layanan terjemahan langsung, dengan tujuan menghindari masalah operasional dalam konferensi pers besar.

Namun, keputusan ini menuai kritik dari sebagian kalangan media dan masyarakat, yang berpendapat bahwa sulit membenarkan pengecualian bahasa Spanyol dalam Piala Dunia yang diselenggarakan di wilayah di mana bahasa tersebut memiliki pengaruh besar.

Bahasa Spanyol adalah salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, dan merupakan bahasa utama di Meksiko, yang turut menjadi tuan rumah turnamen ini, serta memiliki kehadiran yang besar di Amerika Serikat. Oleh karena itu, beberapa pihak menganggap pembatasan ini sebagai kurangnya kepekaan terhadap bagian penting dari penonton dan media yang meliput turnamen ini, menurut surat kabar "Sport".