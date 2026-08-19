Atas Perintah De Zerbi: Tottenham Meminta Marmoush dari Manchester City

Persaingan untuk mendapatkan bintang internasional Mesir Omar Marmoush berkobar secara mengejutkan, setelah Tottenham Hotspur masuk dengan kuat dalam perburuan tanda tangan penyerang Manchester City tersebut selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, dalam langkah yang bisa mengubah peta lini serang Premier League.

Tottenham di bawah kepemimpinan pelatih Italia mereka, Roberto De Zerbi, berupaya merestrukturisasi klub London itu secara menyeluruh, dalam rencana ambisius yang bertujuan mengembalikan Spurs sekali lagi ke lingkaran persaingan sengit memperebutkan gelar Premier League.

Jurnalis Inggris tepercaya dari surat kabar "The Athletic", David Ornstein, menegaskan bahwa De Zerbi secara resmi ingin mendatangkan dua pemain Manchester City sekaligus, yaitu Omar Marmoush dan pemain Brasil Savinho.

Sementara itu, pakar transfer Italia Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa manajemen Tottenham berencana mengubah trio lini serang mereka sepenuhnya untuk musim baru, dengan mengandalkan trio menakutkan yang terdiri dari Marmoush dan Savinho ditambah pemain Belanda Cody Gakpo, bintang Liverpool.

Di sisi lain, jurnalis Inggris Gary Ward menjelaskan bahwa Manchester City tidak akan mengizinkan kepergian Marmoush dan Savinho kecuali setelah menyelesaikan kontrak dengan pengganti yang kuat, di mana klub biru langit itu menunggu rampungnya transfer Enzo Fernandez dan pemain muda Maroko Ayoub Bouaddi, pemain Lille Prancis.

Langkah ini muncul di tengah kesulitan besar yang dihadapi Omar Marmoush dalam mengamankan tempat inti di dalam skuad Manchester City di bawah kepemimpinan Pep Guardiola sepanjang musim lalu, situasi yang tampaknya akan berlanjut mengingat ketergantungan yang terus-menerus pada Erling Haaland sebagai penyerang utama, seperti yang terlihat jelas dalam laga Community Shield melawan Arsenal.