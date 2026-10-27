Atas perintah Amorim: Milan pantau nasib Bruno di Manchester United

Milan memantau situasi Bruno Fernandes, kapten Manchester United, di tengah keinginan Ruben Amorim untuk kembali menyatukan diri dengan mantan pemainnya.

Menurut jaringan "Calciomercato" Italia, hubungan antara gelandang Portugal itu dengan manajemen klub telah memburuk, dan ia mungkin akan berupaya hengkang pada bursa transfer musim dingin Januari mendatang.

Fernandes duduk di bangku cadangan saat Manchester United kalah dari Bournemouth di Stadion Old Trafford pada awal pekan ini.

Hal itu terjadi setelah sang pemain mengkritik klub secara terbuka menyusul kekalahan 1-4 dari Como di Liga Champions Eropa, dengan menyebutkan bahwa Manchester United terlalu fokus pada kejayaan masa lalunya ketimbang menatap masa depan.

Pelatih Michael Carrick, yang juga tengah berada di bawah tekanan yang meningkat, berselisih paham secara terbuka dengan pernyataan sang pemain.

Kontrak Fernandes dengan Manchester United berlaku hingga Juni 2027, tetapi negosiasi mengenai perpanjangannya menemui jalan buntu.

Klub memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak satu tahun tambahan, langkah yang mungkin ditempuh untuk menghindari kepergian sang pemain secara gratis dan memastikan mendapatkan imbalan finansial dari penjualannya.

Kontrak sang pemain juga mencakup klausul penalti senilai sekitar 65 juta euro bagi klub-klub asing, sementara pemain berusia 32 tahun itu menolak tawaran finansial menggiurkan dari Arab Saudi pada bursa transfer musim panas lalu.

Hambatan terbesar bagi Milan terletak pada gaji Fernandes, yang mencapai 10,2 juta euro bersih per tahun, sebuah angka yang jauh melampaui kemampuan finansial klub Italia tersebut, sehingga sang pemain dan klub harus memberikan kompromi agar kesepakatan ini bisa terwujud.

Amorim mengenal betul kualitas Fernandes, setelah bekerja bersamanya selama periodenya di Old Trafford.

Sang pelatih meyakini bahwa mantan gelandang Udinese dan Sampdoria itu mampu tampil cemerlang di salah satu posisi playmaker ofensif di belakang penyerang, dalam skema taktiknya yang mengandalkan formasi 3-4-2-1.