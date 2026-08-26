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Aston Villa di depan mata: Al Hilal rampungkan transfer Ollie Watkins

Transfers
Premier League
Saudi Pro League
Al Hilal
Aston Villa
O. Watkins
Inggris
Arab Saudi

Berapa biaya transfer tersebut?

  Al Hilal Saudi Arabia menuntaskan kesepakatan untuk merekrut bintang Aston Villa, Ollie Watkins, pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Fabrizio Romano, pakar transfer, mengatakan melalui akunnya di "X":  "Kabar terkini: Kini, Al Hilal telah mencapai kesepakatan atas seluruh rincian transaksi untuk merekrut Ollie Watkins, here we go".

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Ia melanjutkan: "Rincian eksklusif: Aston Villa kini telah menerima tawaran terakhir senilai 58,4 juta euro ditambah 2 juta euro sebagai tambahan untuk penyerang Inggris tersebut.. lampu hijau dari Aston Villa dan sang pemain akan terbang ke Arab Saudi pekan ini".

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Al Hilal telah bergerak dalam beberapa hari terakhir untuk merekrut Watkins, sebagai bagian dari pencariannya akan seorang penyerang baru guna memperkuat lini depan, terutama seiring berlanjutnya ketidakjelasan seputar masa depan pemain Prancis, Karim Benzema, bersama tim, meski sang pemain menegaskan keinginannya untuk bertahan.


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