Masa depan Michael Carrick, manajer Manchester United, kini terancam secara serius menyusul kekalahan telak yang diderita timnya di kandang sendiri menghadapi Bournemouth (3-0) pada hari Minggu ini, dalam kelanjutan dari awal musim yang tersendat bagi Setan Merah musim ini, di tengah meningkatnya kritik yang ditujukan kepada para pemain dan manajemen olahraga klub.

Kekalahan dari Bournemouth menambah tekanan terhadap Carrick, di tengah ketidakmampuan Manchester United meraih hasil yang diharapkan, setelah hanya mampu meraih satu kemenangan dalam delapan laga pertamanya di Liga Primer Inggris, sehingga merosot ke peringkat ke-16, tertinggal 14 poin dari puncak klasemen.

Carrick, yang berusia 45 tahun, sebelumnya menangani tim secara sementara pada Januari lalu, menyusul kepergian Ruben Amorim, sebelum akhirnya mendapatkan jabatan itu secara permanen pada Mei, setelah berhasil membawa Manchester United lolos ke Liga Champions Eropa, dan menutup musim di peringkat ketiga berkat rangkaian hasil yang mengesankan.

Namun, tim tidak mampu membangun dari keberhasilan tersebut, sebab kemenangan terakhirnya di liga terjadi pada 30 Agustus, ketika mengalahkan Ipswich Town, tim promosi, dengan skor 5-2, sehingga hasil-hasil mengecewakan terus berlanjut dan menempatkan sang manajer di hadapan ujian berat soal kemampuannya mengembalikan tim ke jalur yang benar.

Masa depan yang tidak jelas

Setelah kekalahan dari Bournemouth, Carrick tidak menyembunyikan sulitnya situasi, mengakui bahwa masa depan staf kepelatihan masih belum jelas, dalam pernyataan yang mencerminkan besarnya tekanan yang ia alami di dalam klub.

Manajer Manchester United itu berkata kepada jaringan "Sky Sports": "Ini situasi yang sulit, dan itu tidak bisa dipungkiri," seraya menambahkan: "Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi atau apa langkah selanjutnya."

Ia melanjutkan: "Saya akan selalu memberikan yang terbaik demi klub ini, dan itu tidak akan berubah sekarang. Saya mencintai pekerjaan saya dan merasa bertanggung jawab; kita hanya perlu menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi."

Krisis yang memuncak

Tekanan yang mengelilingi Carrick tidak terbatas pada hasil-hasil negatif, tetapi meluas hingga ke hubungannya dengan sejumlah pemain, setelah ia mengambil keputusan mencolok dengan membiarkan kapten tim, pemain Portugal Bruno Fernandes, di bangku cadangan selama laga melawan Bournemouth, dalam langkah yang datang menyusul kritik yang dilontarkan gelandang itu terhadap taktik sang manajer.

Fernandes sebelumnya mengkritik gaya Carrick selama pertandingan yang kalah 4-1 dari Como di Liga Champions Eropa, pada hari Rabu lalu, sehingga pernyataannya menambah ketegangan di dalam tim, bersamaan dengan kondisi ketidakstabilan teknis yang dialami klub.

Pada saat yang sama, bek Lisandro Martinez masuk dalam lingkaran kritik, setelah ia meminta maaf atas pernyataan kontroversial yang di dalamnya ia menyerang manajemen Manchester United, mengungkapkan harapannya akan adanya lebih banyak investasi dalam skuad tim, dan menuntut dukungan yang lebih besar dari direktur teknik Jason Wilcox.

Perkembangan ini datang di saat semakin bertambahnya pertanyaan mengenai kemampuan manajemen olahraga untuk mengatasi krisis tim, di tengah merosotnya hasil dan adanya perbedaan pendapat soal keputusan teknis serta investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas skuad.

Suporter mendukung Carrick dan menyerang para pemain

Meski tekanan semakin meningkat, Carrick masih sangat populer di mata suporter Manchester United, mengingat perjalanan panjangnya bersama klub, sebab ia menjalani 464 pertandingan dengan seragam tim selama 12 tahun sebagai pemain, yang menjadikannya salah satu nama yang mendapat apresiasi luas di kalangan para pendukung.

Setelah kekalahan dari Bournemouth, para suporter menyerukan nama Carrick saat ia berkeliling di sekitar lapangan untuk menyapa mereka, dalam pemandangan yang tampak seperti pesan dukungan bagi sang manajer, di saat sebagian besar kemarahan suporter terfokus pada para pemain dan manajemen.

Carrick mengomentari sorakan yang ia terima dengan berkata: "Itu bukan perpisahan dari pihak saya," seraya menjelaskan bahwa ia merasakan campuran perasaan terhadap apa yang terjadi, terutama di tengah kondisi sulit yang sedang dialami tim.

Ia menambahkan: "Saya memiliki perasaan yang campur aduk; saya merasakan apa yang dialami para pemain tim saya, mereka sedang melewati masa yang sangat sulit. Ada hal-hal yang bisa kami bantu, dan ada hal-hal lain yang situasinya berkembang di luar kendali, dan itulah yang dirasakan para pemain saat ini."

Ia melanjutkan: "Saya memiliki perasaan yang berbenturan terhadap reaksi para suporter; adanya ikatan semacam itu dengan mereka membangkitkan perasaan campur aduk dalam diri, dan saya akan membutuhkan waktu untuk mencerna hal itu, tetapi saya pasti menghargai dukungan mereka."

Ia menutup pernyataannya dengan berkata: "Inilah realitas kami saat ini; kami tidak meraih hasil yang diharapkan, dan penampilan kami tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan."

Namun, pemandangan dukungan itu tidak berlangsung lama, sebab sorakan berubah menjadi cemoohan begitu Carrick meninggalkan lapangan, sementara para pemain menghadapi gelombang kemarahan suporter, sebagai tanda melebarnya jurang antara para pendukung dan tim, serta ketidakpuasan mereka terhadap level yang ditampilkan para pemain.

Neville: Manajemen bisa membuat marah para suporter

Di sisi lain, Gary Neville, mantan bek Manchester United, menilai bahwa sorakan suporter atas nama Carrick mencerminkan kesadaran mereka akan kemungkinan dekatnya akhir tugasnya, seraya menegaskan bahwa para pendukung mengenal baik sang manajer, dan menganggapnya salah satu putra klub, berbeda dengan sikap mereka terhadap manajemen dan para pemain.

Neville berkata melalui jaringan "Sky Sports": "Suporter Manchester United menyerukan nama Michael Carrick karena mereka kemungkinan besar menyadari apa yang akan terjadi di sini; mereka telah menyaksikan situasi semacam ini sebelumnya. Ia adalah salah satu dari mereka dan sangat populer."

Ia menambahkan: "Tetapi para pemilik, manajemen olahraga, dan para pemain tidak populer, dan mereka telah sangat mengecewakan klub ini."

Neville menyinggung bahwa Omar Berrada, CEO klub, dan Jason Wilcox, direktur teknik, mungkin akan terpaksa mengambil keputusan sulit mengenai masa depan Carrick, meski keputusan ini berpotensi menimbulkan ketidaksenangan para suporter.

Ia berkata: "Kemungkinan besar keduanya besok akan mengambil keputusan yang akan menimbulkan ketidaksenangan suporter Manchester United, tetapi itu barangkali merupakan keputusan yang diperlukan," sebelum menggambarkan situasi di dalam klub sebagai "sangat kacau".

Kritik tajam untuk para pemain

Sementara itu, Clinton Morrison, mantan juara Liga Primer Inggris, menilai bahwa reaksi para suporter setelah pertandingan merangkum kondisi kemarahan yang dialami klub, di tengah dukungan mereka kepada sang manajer berbanding penolakan mereka terhadap penampilan para pemain.

Morrison berkata: "Situasi ini merangkum segalanya. Para suporter berdiri di pihak Carrick, tetapi mereka tidak mendukung para pemain. Astaga! Itu sangat mengkhawatirkan."

Ia menambahkan bahwa Carrick mendapat dukungan besar dari tribune, tetapi para pemain menerima cemoohan begitu mereka tinggal sendirian di lapangan, seraya menyinggung bahwa penampilan mereka berada di bawah standar yang dibutuhkan, dan bahwa mereka layak mendapat reaksi marah dari para suporter.

Ia melanjutkan: "Pada akhirnya, ada batasan tentang apa yang bisa dilakukan seorang pelatih. Menurut saya, para pemain tidak cukup berkualitas untuk meraih kemenangan dalam pertandingan."

Ashley Young, mantan bek sayap Manchester United, juga mengkritik penampilan tim, menilai bahwa dukungan suporter kepada Carrick disebabkan oleh statusnya sebagai salah satu legenda klub, tetapi ia menekankan bahwa para pemain tidak menampilkan hal yang pantas mendapat pujian selama laga melawan Bournemouth.

Young berkata: "Sayangnya, bagi Michael Carrick, hal ini sangat mengecewakan. Para suporter berdiri di belakangnya dan mendukungnya, dan itu wajar mengingat ia salah satu legenda klub. Tetapi para pemain di lapangan tidak menampilkan apa pun; mereka tidak berlari, dan tidak tampak sebagai tim yang solid."

Ia menutup pernyataannya dengan menyinggung besarnya perbedaan penampilan antara kedua tim, dengan mengatakan bahwa level Bournemouth jauh lebih baik, dan bahwa penampilan Manchester United tampil lemah dan mengecewakan.