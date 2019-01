AS Roma Cegah Kostas Manolas Ke Manchester United

Roma siap menawarkan kontrak baru pada Manolas dan meniadakan klausul transfer yang bisa diaktifkan Manchester United.

AS Roma coba menegosiasikan kontrak baru dengan Kostas Manolas sebelum klausul senilai €36 juta bisa diaktifkan oleh Manchester United pada 1 Juli.

Beredar kabar yang mengatakan United sudah menyiapkan €36 juta untuk menebus Manolas di musim panas. Namun perlu digarisbawahi, klausul itu baru bisa diaktifkan pada 1 Juli mendatang.

Itu berarti klub yang menginginkan sang bek Yunani di musim dingin harus bertemu langsung dengan Giallorossi.

Dalam waktu dekat, Serigala Roma juga sedang melakukan negosiasi untuk menambah kontrak Manolas. Mereka berniat menaikkan atau meniadakan klausul transfer dalam kontrak sang pemain.

Kontrak Manolas sekarang bernilai €3 juta per tahun dan baru akan berakhir pada Juni 2022. Roma berniat menaikkan gajinya menjadi €5 juta per musim, plus perubahan klausul.

Perlu pula disampaikan, Man United bukan satu-satunya klub yang tertarik pada Manolas. Juventus, Inter Milan, dan Arsenal turut berada dalam perburuan.

Masalahnya adalah Manolas kini mempekerjakan Mino Raiola sebagai agennya. Negosiasi dengan agen super ini kiranya bakal alot dan menuntut harga mahal, mengingat pengalamannya dengan Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, dan Gianluigi Donnarumma.