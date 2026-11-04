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AS Monaco vs. FC Nordsjälland: Waktu kick-off

Conference League - Pekan 3 5 Nov 2026 - 15.00 Stade Louis II, Monaco

Pertandingan antara AS Monaco dan FC Nordsjälland dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

AS Monaco vs. FC Nordsjälland live hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi di AS Monaco dan FC Nordsjälland?

Monaco mencatat hasil beragam dalam lima laga kompetitif terakhir: dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Terakhir, mereka kalah 3-1 dari Paris FC di Ligue 1. Hasil positif yang menonjol adalah kemenangan telak 3-0 atas SC Freiburg di Conference League serta kemenangan tandang 2-1 atas CSKA Sofia. Secara keseluruhan, Monaco mencetak delapan gol dan kebobolan lima kali dalam periode tersebut.

Nordsjælland mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga teranyar berakhir dengan kekalahan 2-3 dari FC Midtjylland di Superliga. Di Conference League, mereka terakhir bermain imbang 2-2 melawan CSKA Sofia. Dalam lima pertandingan itu, Nordsjælland mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh kali.

AS Monaco vs. FC Nordsjälland: Susunan pemain

AS Monaco vs. FC Nordsjälland: Performa

AS Monaco vs. FC Nordsjälland: Rekor pertemuan

AS Monaco vs. FC Nordsjälland: Klasemen