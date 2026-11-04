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Conference League
team-logoMonaco
Stade Louis II, Monaco
team-logoFC Nordsjaelland
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AS Monaco vs FC Nordsjälland hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming?

Monaco vs FC Nordsjaelland
Monaco
FC Nordsjaelland
Conference League

AS Monaco menghadapi FC Nordsjälland di Liga Konferensi. Namun, siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan melalui live streaming hari ini?

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AS Monaco vs. FC Nordsjälland: Waktu kick-off

crest
Conference League - Pekan 3
Stade Louis II, Monaco

Pertandingan antara AS Monaco dan FC Nordsjälland dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

AS Monaco vs. FC Nordsjälland live hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi di AS Monaco dan FC Nordsjälland?

Monaco mencatat hasil beragam dalam lima laga kompetitif terakhir: dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Terakhir, mereka kalah 3-1 dari Paris FC di Ligue 1. Hasil positif yang menonjol adalah kemenangan telak 3-0 atas SC Freiburg di Conference League serta kemenangan tandang 2-1 atas CSKA Sofia. Secara keseluruhan, Monaco mencetak delapan gol dan kebobolan lima kali dalam periode tersebut.

Nordsjælland mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga teranyar berakhir dengan kekalahan 2-3 dari FC Midtjylland di Superliga. Di Conference League, mereka terakhir bermain imbang 2-2 melawan CSKA Sofia. Dalam lima pertandingan itu, Nordsjælland mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh kali.

ASM

ASM - Performa

CSS
M1-2
FCL
K1-0
SCF
M3-0
LIL
S1-1
PAR
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
FCN

FCN - Performa

LYN
S3-3
CSS
S2-2
SIF
S1-1
EFB
M0-1
MID
K2-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

AS Monaco vs. FC Nordsjälland: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Monaco vs FC Nordsjaelland

4-2-3-1
Monaco crest
Monaco
ASM
Formasi
FC Nordsjaelland crest
FC Nordsjaelland
FCN
3-4-3
L. HradeckyL. HradeckyJ. TezeJ. TezeC. MawissaC. MawissaVandersonVandersonE. DierE. DierD. ZakariaD. ZakariaA. GolovinA. GolovinM. DetourbetM. DetourbetT. MinaminoT. MinaminoL. CamaraL. CamaraP. BrunnerP. BrunnerA. HansenA. HansenP. AnkersenP. AnkersenN. MarkmannN. MarkmannS. AcquahS. AcquahN. RoejkjaerN. RoejkjaerR. NorheimR. NorheimJ. LaehteenmaekiJ. LaehteenmaekiM. BrinkM. BrinkI. AdelI. AdelV. BerthelsenV. BerthelsenA. LindA. Lind
FC Nordsjaelland crest
FC Nordsjaelland
FCN
4-2-3-1
Monaco

Susunan Pemain Utama

FC Nordsjaelland

Manajer

  • Luis
  • J. Olsen

AS Monaco vs. FC Nordsjälland: Performa

ASM

ASM - Performa

CSS
M1-2
FCL
K1-0
SCF
M3-0
LIL
S1-1
PAR
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
FCN

FCN - Performa

LYN
S3-3
CSS
S2-2
SIF
S1-1
EFB
M0-1
MID
K2-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

AS Monaco vs. FC Nordsjälland: Rekor pertemuan

AS Monaco vs. FC Nordsjälland: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
M
M
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
M
M
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
M
M
3
BrannBrannBRA
220062+46
M
M
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
M
M
6
MonacoMonacoASM
220051+46
M
M
7
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
M
M
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
M
M
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
S
M
10
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
211052+34
S
M
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
M
S
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
S
M
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
M
K
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
M
K
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
K
M
16
BragaBragaBRA
210123-13
M
K
17
GentGentGNT
210112-13
K
M
18
FreiburgFreiburgSCF
210135-23
K
M
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
S
S
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
S
S
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
S
S
22
FK Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaZVE
201145-11
S
K
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
S
K
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
S
K
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
K
S
26
AGFAGFAGF
201112-11
S
K
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
S
K
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
K
S
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
S
K
30
GetafeGetafeGET
201136-31
K
S
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
K
S
32
ThunThunTHU
200202-20
K
K
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
K
K
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
K
K
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
K
K
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
K
K
Lolos ke 16 besar

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