Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, merasakan kekecewaan besar meski meraih kemenangan atas Chelsea (2-1), pada Minggu malam ini, di Stadion Emirates, dalam pekan ketiga Liga Premier Inggris.

Chelsea unggul lebih dulu setelah dua menit berjalan melalui kaki pemain anyar Morgan Rogers, tetapi Arsenal membalikkan keadaan dan menang dengan dua gol melalui Kai Havertz dan Martin Odegaard.





Arteta mengatakan dalam wawancaranya dengan jaringan "Sky Sports": "Saya merasa sangat kecewa dengan cara kami kebobolan gol, tetapi mereka juga patut dipuji atas sentuhan akhir yang luar biasa yang dilepaskan Morgan (Rogers).

Ia menambahkan seperti yang dikutip jaringan "BBC": "Sungguh menyenangkan bagi saya melihat tim kami bermain dan bersaing, kami menyaksikan penampilan individu yang istimewa, dan atmosfer di stadion sangat luar biasa. Saya tertarik pada reaksi kami. Kami menuntut lebih banyak vitalitas, efektivitas, dan sisi serangan, dan Anda telah melihatnya hari ini".

Mengenai lini serang Arsenal, ia menjelaskan: "Kami kehilangan pemain selama enam bulan, lima bulan, Saka selama tiga bulan setengah, dan Havertz selama tujuh bulan. Meski demikian, penampilan tim sangat mengagumkan pada musim lalu".

Mengenai pemain anyar asal Yunani, Christos Tzolis, ia menambahkan: "Ia kembali tampil mengagumkan. Ia menunjukkannya, tingkat ancaman, kadar kerja keras, dan pengambilan keputusannya sungguh luar biasa untuk disaksikan".

Mengenai kiper David Raya, ia berkata: "Penyelamatan yang ia lakukan melawan Estevao dengan gerakan individu itu. Kehadirannya dan cara ia mengamankan setiap umpan silang satu per satu sangat bermanfaat".

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