Tak ada isu yang lebih menyita perhatian di lorong-lorong Real Madrid selain masa depan bintang Brasil, Vinicius Junior, di tengah mandeknya negosiasi perpanjangan kontraknya. Kondisi ini membuka pintu bagi meningkatnya ketertarikan klub-klub besar Eropa, dengan Arsenal dari Inggris berada di garis depan. Klub Inggris itu menilai bintang Los Blancos tersebut sebagai transfer ideal untuk memperkuat proyek mereka.

Menurut laporan otoritas penyiaran Inggris "BBC", pelatih Arsenal, Mikel Arteta, benar-benar terpikat untuk mendatangkan Vinicius, setelah menempatkannya sebagai prioritas utama klub di bursa transfer, terutama menyusul kegagalan The Gunners merekrut Morgan Rogers.

Meski manajemen Arsenal menyadari sulitnya menuntaskan transfer ini, klub London tersebut terus memantau dari dekat perkembangan negosiasi Real Madrid dengan sang pemain, dengan harapan bisa memanfaatkan setiap kebuntuan yang mungkin mendorongnya mempertimbangkan petualangan baru di luar Santiago Bernabeu.

Di sisi lain, Real Madrid kembali membuka negosiasi perpanjangan kontrak Vinicius dalam beberapa hari terakhir, dalam upaya mencapai kesepakatan dengan sang pemain, yang masih terbuka untuk bertahan, tetapi ingin mendapatkan penghargaan yang menurutnya layak ia terima di dalam klub.

Real Madrid khawatir isu ini berubah menjadi krisis yang sesungguhnya, mengingat kontrak Vinicius berakhir pada musim panas 2027, yang berarti ia akan bisa bernegosiasi dengan klub mana pun secara gratis mulai Januari mendatang jika tak tercapai kesepakatan baru.

Para petinggi Los Merengues menilai kehilangan pemain sekelas Vinicius tanpa kompensasi akan menjadi bencana secara olahraga maupun ekonomi, mengingat nilai teknis dan komersialnya yang besar. Karena itu, menuntaskan isu ini, baik melalui perpanjangan kontrak maupun penjualan, menjadi prioritas tertinggi dalam periode mendatang.

Laporan itu menyebutkan bahwa kepindahan Vinicius tidak akan mudah, bukan hanya karena kompensasi finansial besar yang diperkirakan, yang bisa melampaui rekor transfer Inggris, tetapi juga karena gajinya yang tinggi, ditambah status yang dimilikinya sebagai pemain di Real Madrid.

Meski dengan berbagai godaan yang mungkin ditawarkan Arsenal, keputusan akhir tetap berada di tangan Vinicius, yang masih menimbang antara bertahan di skuad Real Madrid atau menjalani tantangan baru yang bisa mengubah arah kariernya sepak bolanya secara total.

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