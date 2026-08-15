Mikel Arteta, pelatih Arsenal, menenangkan para pendukung klub terkait masa depannya, dengan menegaskan bahwa ia senang bertahan bersama tim meski telah memasuki tahun terakhir kontraknya.

Arteta diperkirakan sudah menuntaskan perpanjangan kontraknya saat ini, yang berakhir pada penghujung musim, tetapi semua pihak justru memilih untuk fokus pada bursa transfer musim panas.

Arteta, yang berusia 44 tahun, bergabung dengan Arsenal pada Desember 2019, sementara Kroenke Sports & Entertainment, pemilik klub, berupaya mempertahankan sang pelatih di tengah keberlanjutan tahun-tahun kemajuan yang terus berlanjut, yang tahun lalu berlanjut dengan diraihnya gelar Liga Primer Inggris oleh tim untuk pertama kalinya sejak tahun 2004.

Menjelang laga menghadapi Manchester City, Minggu malam, dalam Community Shield di kota Cardiff, Arteta berkata dalam pernyataan yang disorot oleh jaringan "ESPN": "Mereka tidak perlu mengkhawatirkan hal itu sama sekali, karena saya ingin berada di sini. Saya sangat senang. Saya merasa sangat bersyukur bisa bekerja dengan orang-orang yang bekerja bersama saya, dan ketika kesempatan itu tersedia bagi kami, kami akan menyelesaikan urusan ini. Itu saja."

Ia menambahkan: "Selalu ada prioritas lain, saya rasa begitu! Dan inilah cara kami menangani urusan ini. Saya rasa semua orang merasa lega karena durasi kontrak tidak akan menjadi masalah."

Arteta menutup: "Saya rasa keinginan saya sudah pasti adalah untuk berada di sini, dan saya sangat senang di sini. Dan perasaan saya terhadap klub tetap sama. Karena itulah semua orang menangani berbagai hal dengan cara yang sangat wajar."