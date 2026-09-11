أعرب Mikel Arteta, manajer Arsenal, mengungkapkan rasa terkejutnya yang mendalam atas kritik yang ditujukan pada cara menangani kepergian penyerang Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli dari skuad tim selama musim panas ini.

Jesus sebelumnya sempat mengeklaim, "Tidak ada seorang pun yang memberi tahu saya apa pun," terkait alasan permintaannya untuk berlatih terpisah dari tim utama sebelum menyelesaikan kepindahannya senilai 15 juta euro ke Barcelona.

Ian Wright, mantan penyerang Arsenal, juga mempertanyakan cara menangani Martinelli setelah ia dicoret dari skuad Arteta untuk laga-laga awal musim, sebelum menyelesaikan kepindahannya senilai 60 juta pound sterling ke Al Hilal.

Ketika ditanya soal reaksi terhadap kepergian dua pemain tersebut, Arteta mengatakan dalam konferensi pers: "Saya sangat terkejut, sejujurnya, terutama karena saya melakukan percakapan empat mata dengan Jesus di ruang ganti. Saya tidak tahu kata-kata apa yang diucapkan, tetapi itu urusan saya. Kata-kata yang kami gunakan satu sama lain berkisar soal rasa terima kasih. Saya tidak tahu, semuanya baik-baik saja, dan terkadang saya memahami bahwa ketika Anda harus menyampaikan berita buruk atau berita yang tidak diharapkan orang, mungkin akan ada reaksi semacam itu."

Arteta menyinggung Leandro Trossard, yang juga meninggalkan tim musim panas ini dalam transfer senilai 18 juta euro ke Besiktas, tetapi kembali ke Stadion Emirates untuk menyaksikan kemenangan 2-1 atas Chelsea pada hari Minggu lalu.

Arteta melanjutkan: "Seseorang harus memainkan peran polisi jahat. Jika saya yang harus menjadi orang itu, maka saya akan menjadi orang itu dan saya memahaminya. Yang biasanya penting adalah apa yang terjadi setelah tiga bulan atau enam bulan, ketika Trossard datang dan berada bersama kami di ruang ganti, serta suasana dan hubungan yang mengikat kami. Situasinya sempat mencapai puncaknya dengan pemain-pemain lain hingga mereka pergi, tetapi pada suatu titik hubungannya sangat baik, dan saya berharap hal itu juga berlaku dengan mereka berdua."

Arsenal akan menjalani laga baru dalam upaya mempertahankan awal musim yang sempurna ini pada Sabtu malam ketika bertandang ke markas Sunderland.

Arteta menegaskan bahwa Ben White "baik-baik saja" setelah terlihat pincang di akhir pertandingan yang menyaksikan kemenangan atas Napoli di Liga Champions Eropa pada hari Rabu, sementara Cristhian Mosquera menjalani evaluasi medis dengan tujuan mengatasi masalah otot yang dideritanya.



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