Arteta membantah kabar perpanjangan kontraknya dengan Arsenal

Pelatih Arsenal asal Spanyol, Mikel Arteta, mengungkapkan bahwa ia hampir menandatangani kontrak baru bersama The Gunners.

Kontrak Arteta saat ini dengan Arsenal akan berakhir pada musim panas 2027, namun sejumlah laporan baru-baru ini menyebutkan bahwa pelatih asal Spanyol itu telah mencapai kesepakatan dengan manajemen The Gunners untuk menandatangani kontrak baru dengan durasi yang lebih panjang.

Arteta mengatakan, dalam pernyataan mengenai masa depannya yang dilansir oleh jaringan "espn": "Tidak ada kabar mengenai hal ini, kami tidak punya waktu untuk membahasnya sekarang.. Fokus kami sepenuhnya tertuju pada apa yang harus kami lakukan mulai sekarang hingga akhir musim."

Arteta menambahkan: "Saya sangat berkomitmen dan sangat bahagia, serta merasa dalam kondisi baik. Keluarga saya baik-baik saja dan saya masih memiliki banyak ambisi untuk diwujudkan bersama klub ini, dan saat ini kami berada dalam posisi yang baik."

Pelatih asal Spanyol itu melanjutkan: "Tugas ini berkaitan dengan masa kini dan apa yang Anda lakukan setiap hari. Anda harus memberikan yang terbaik dan merasa bahwa Anda adalah orang yang mampu memimpin dan menginspirasi tim untuk mencapai hal-hal hebat bagi klub. Saya merasakannya, dan saya berharap dapat mempertahankan perasaan ini sepanjang sisa pekan ini sambil meraih hasil gemilang di akhir musim."

Arsenal memiliki kesempatan untuk memperkuat posisinya di puncak klasemen Liga Premier Inggris dan memperlebar jarak dengan Manchester City menjadi 12 poin, saat menjamu Bournemouth dalam pertandingan besok Sabtu.

Di level Eropa, tim London ini berada di ambang lolos ke semifinal Liga Champions, setelah meraih kemenangan berharga 1-0 di menit-menit akhir leg pertama perempat final melawan Sporting Lisbon.



